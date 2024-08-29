Україні не дадуть бити по РФ ракетами Storm Shadow, поки Байден при владі, — The Telegraph

За словами військового експерта Кона Кофліна, одержимість адміністрації Байдена тим, щоб не допустити ескалації з боку Москви, істотно ускладнила підтримку Заходом України.

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Поки президент США Джо Байден перебуває при владі, Україна, найімовірніше, не отримає дозволу бити ракетами Storm Shadow по території Росії. Про це пише військовий експерт Кон Кофлін для видання The Telegraph.

За словами журналістів, у Великій Британії, після того, як Кір Стармер став прем'єр-міністром, уряд зробив усе можливе, щоб створити враження повної підтримки України у війні проти РФ.

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Однак президент України Володимир Зеленський розчарований тим, що глава британського уряду не дав добро на використання ЗСУ ракет Storm Shadow по цілях у глибині Росії. Однак для Києва ця можливість має важливе значення, якщо він хоче розвинути успіх у Курській області.

Водночас, як ідеться в матеріалі, одержимість адміністрації Байдена тим, щоб не допустити ескалації з боку Москви, істотно ускладнила підтримку Заходом України. Тому, хоча Велика Британія була готова надати українським військовим ракети Storm Shadow, Лондон і Вашингтон наклали суворі обмеження на їхнє використання.

Проблема в тому, як повідомляється, що в українському конфлікті будь-яке використання ракети, найімовірніше, здійснюватиметься спільно з американськими військовими системами. Тому американці матимуть остаточне слово в питанні про те, можна чи не можна використовувати їхню зброю проти цілей на території Росії. І поки адміністрація Байдена залишається при владі, дозвіл на такі удари навряд чи буде отримано.

Як пише Кофлін, якби прем'єр Британії Стармер дійсно хотів дозволити Україні використовувати Storm Shadow належним чином, він і його міністри лобіювали б у Вашингтоні зняття обмежень. Невизначеність посилює враження, що при новому уряді Україна більше не є одним із головних пріоритетів Великої Британії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США і Німеччина не хочуть дозволяти Україні бити по РФ далекобійною зброєю. За словами журналістів, адміністрація Байдена і канцлер Німеччини Олаф Шольц стурбовані ризиком ескалації, якщо західна зброя вдарить по глибокому тилу РФ.