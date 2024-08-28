США і Німеччина не хочуть дозволяти Україні бити по РФ далекобійною зброєю, — FT

За словами журналістів, адміністрація Байдена і канцлер Німеччини Олаф Шольц стурбовані ризиком ескалації, якщо західна зброя вдарить по глибокому тилу РФ.

Related video

Україна активізувала заклики до союзників зняти обмеження на застосування далекобійної західної зброї для ударів у глибину Росії. Про це пише видання Financial Times.

За словами журналістів, президент Володимир Зеленський поставив перед українськими дипломатами завдання — переконати Вашингтон та інші центри сили на Заході дозволити ЗСУ завдавати ударів по авіабазах та інших військових об'єктах у глибині Росії.

Важливо

Британія не проти ударів ракетами Storm Shadow вглиб РФ: Telegraph назвав один нюанс

Повідомляється, що це питання розділило партнерів Києва: Велика Британія і Франція хочуть дозволити Україні бити по військових цілях у глибині російської території, в той час, як США і Німеччина виступають проти.

У матеріалі йдеться, що Україні передали ракети з дальністю дії до 300 км, однак партнери заявили, що їх не можна використовувати для ураження цілей на території Росії. До таких ракет належать ATACMS, а також Storm Shadow.

Крім того, як повідомляється, Україна хоче отримати німецькі ракети Taurus, які можуть бити на відстані в 500 кілометрів. Але Берлін поки що відмовляється їх постачати.

Видання пише, що Україна також хоче отримати право використовувати свої нещодавно отримані винищувачі F-16 для бомбардування ударів у Росії.

За словами Зеленського, дозволи потрібні, щоб "захистити Україну від російських ракет і керованих авіабомб, запобігти перекиданню російських військ і протистояти тиску окупантів на ключових лініях фронту". Це означає удари по авіабазах, логістичних вузлах, центрах командування та управління, а також військових формуваннях.

Але, як повідомляється, адміністрація Байдена і канцлер Німеччини Олаф Шольц стурбовані ризиком ескалації, якщо західна зброя вдарить по глибокому тилу РФ. Це відбувалося і раніше, однак, коли зброя в кінцевому підсумку постачалася, погрози Москви закінчувалися нічим.

Що стосується Великої Британії та Франції, то Лондон уже кілька місяців доводить Вашингтону, що Україна повинна мати можливість запускати британські ракети Storm Shadow по цілях на території Росії. Британський уряд раніше цього літа надіслав запит з цього приводу до Вашингтона і Парижа.

Водночас адміністрація Байдена заперечує, що утримує дозвіл.

"Ідея вето занадто сильна", — сказало журналістам джерело.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія відвела 90% своїх літаків на відстань, де їх не зможуть уразити ATACMS. За словами високопоставленого американського чиновника, наразі запуск ATACMS по російській території матиме мінімальний вплив.

Також експерти оцінили зброю ЗСУ для ударів по трьох аеродромах ЗС РФ. Україні знадобиться 35-75 ATACMS, щоб дістати до трьох найближчих аеродромів ЗС РФ. У підрахунках вони скористалися супутниковими фотографіями аеродромів і даними про площу ураження різних типів західних ракет.