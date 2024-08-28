США и Германия не хотят разрешать Украине бить по РФ дальнобойным оружием, — FT

По словам журналистов, администрация Байдена и канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоены риском эскалации, если западное оружие ударит по глубокому тылу РФ.

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Украина активизировала призывы к союзникам снять ограничения на применения дальнобойного западного оружия для ударов в глубину России. Об этом пишет издание Financial Times.

По словам журналистов, президент Владимир Зеленский поставил перед украинскими дипломатами задачу – убедить Вашингтон и другие центры силы на Западе разрешить ВСУ наносить удары по авиабазам и другим военным объектам в глубине России.

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Британия не против ударов ракетами Storm Shadow вглубь РФ: Telegraph назвал один нюанс

Сообщается, что этот вопрос разделил партнеров Киева: Великобритания и Франция хотят разрешить Украине наносить удары по военным целям в глубине российской территории, в то время как США и Германия выступают против.

В материале говорится, что Украине передали ракеты с дальностью действия до 300 км, однако партнеры заявили, что их нельзя использовать для поражения целей на территории России. К таким ракетам относятся ATACMS, а также Storm Shadow.

Кроме того, как сообщается, Украина хочет получить немецкие ракеты Taurus, которые могут бить на расстоянии в 500 километров. Но Берлин пока отказывается их поставлять.

Издание пишет, что Украина также хочет получить право использовать свои недавно полученные истребители F-16 для бомбардировки ударов в России.

По словам Зеленского, разрешения нужны, чтобы "защитить Украину от российских ракет и управляемых авиабомб, предотвратить переброску российских войск и противостоять давлению оккупантов на ключевых линиях фронта". Это означает нанесение ударов по авиабазам, логистическим узлам, центрам командования и управления, а также воинским формированиям.

Но, как сообщается, администрация Байдена и канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоены риском эскалации, если западное оружие ударит по глубокому тылу РФ. Это происходило и раньше, однако, когда оружие в конечном итоге поставлялось, угрозы Москвы заканчивались ничем.

Что касается Великобритании и Франции, то Лондон уже несколько месяцев доказывает Вашингтону, что Украина должна иметь возможность запускать британские ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Британское правительство ранее этим летом направило запрос по этому поводу в Вашингтон и Париж.

При этом администрация Байдена отрицает, что удерживает разрешение.

"Идея вето слишком сильна", — сказал журналистам источник.

Ранее СМИ сообщали, что Россия отвела 90% своих самолетов на расстояние, где их не смогут поразить ATACMS. По словам высокопоставленного американского чиновника, пока запуск ATACMS по российской территории будет иметь минимальное влияние.

Также эксперты оценили оружие ВСУ для ударов по трем аэродромам ВС РФ. Украине понадобится 35-75 ATACMS, чтобы достать до трех ближайших аэродромов ВС РФ. В подсчетах они воспользовались спутниковыми фотографиями аэродромов и данными о площади поражения различных типов западных ракет.