"Жодних обмежень": у Нідерландах заявили, що Україна може застосовувати F-16 для ударів по РФ

Як розповів командувач ЗС Нідерландів Онно Ейхельсхайм, ЗСУ можуть використовувати голландську зброю в Курській області.

Related video

Україна може використовувати для ударів по Росії винищувачі F-16, які передали Нідерланди. Про це розповів командувач Збройних сил країни Онно Ейхельсхайм виданню NOS.

"Ми не вводили жодних обмежень на використання і дальність дії F-16 за умови дотримання законів війни", — сказав він.

Важливо

Українські F-16 здобули перші повітряні перемоги: що забезпечило успіх, — Forbes

Також Ейхельсгайм вважає операцію України в Курській області Росії "блискучою з практичної точки зору".

"Вони досить швидко взяли під контроль велику територію, використовуючи нові методи. Тим самим вони створили дилему для Путіна", — сказав Ейхельсхайм.

Він також заявив, що Україна зараз повинна діяти інакше, ніж на початку війни. Також Ейхельсхайм зазначив, що ЗСУ можуть використовувати голландську зброю в Курській області. І з цим частково згодні американці.

"У них (в американців, — ред.) інші обмеження, але вони також поставили й інші системи озброєння. Ми, безумовно, єдині в тому, щоб гарантувати, що Україна виграє війну. Я думаю, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб це сталося", — розповів Ейхельсхайм.

Журналісти зазначили, що Нідерланди надали Україні 24 літаки F-16. Ейхельсхайм не став говорити, скільки з них уже розгорнуто.

За його словами, операція в Курській області є початком можливого стратегічного коригування боротьби України та Росії.

Нагадаємо, військовий експерт Кон Кофлін заявив, що Україні не дадуть бити по РФ ракетами Storm Shadow, поки Байден при владі. За його словами, одержимість адміністрації Байдена тим, щоб не допустити ескалації з боку Москви, істотно ускладнила підтримку Заходом України.