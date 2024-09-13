Не нашли партнеров: Нидерланды передали Украине лишь собственную часть элементов Patriot

Нидерланды еще несколько месяцев назад объявили о желании совместно с другими государствами собрать и передать Украине Patriot, но, по словам министра обороны, ни одна страна не присоединилась к проекту.

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Нидерланды передают Украине лишь часть собственной части элементов зенитной батареи Patriot. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс в интервью изданию FAZ.

"Недавно мы доставили в Украину радар для системы Patriot. Кроме того, очень скоро мы передадим три ракеты-носителя. Киев может использовать эти компоненты сразу, поскольку они будут интегрированы в имеющиеся системы Patriot", — отметил он.

Министр обороны Нидерландов добавил, что они хотели найти другие страны, которые бы предоставили отдельные элементы для полной системы. Сейчас идет работа над этим и диалоги с различными партнерами.

"Есть определенные возможности, но есть и трудности. К сожалению, не только в Украине, но и в мире не хватает систем Patriot", — добавил он.

Отметим, в конце мая Нидерланды объявили, что при поддержке других стран хотят собрать и передать Украине Patriot. Тогда же правительство страны согласовало выделение в рамках этого проекта трех пусковых установок и радиолокационного комплекса AN/MPQ-53. Другие страны должны были бы предоставить дополнительные пусковые установки, пункт управления и дополнительные пусковые установки и вспомогательное оборудование.

За это время ни одна страна не присоединилась к проекту. Поэтому Нидерланды решили предоставить выделенные элементы системы, не завершая формирование отдельной батареи ЗРК.

Отметим, что Нидерланды в начале сентября объявили о передаче Украине 28 защищенных гусеничных машин Viking Bandvagn S10, которые использовались морской пехотой этого государства. Министр обороны также отметил, что нидерландские морские пехотинцы научили украинских солдат, как пользоваться этими машинами и подготовили бойцов ВСУ к работе с "Викингами".

Через некоторое время Нидерланды разрешили Украине бить своим оружием по всей России. Кроме того, министр обороны страны Рубен Брекельманс призвал другие государства снять ограничения.