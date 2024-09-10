"Право на самооборону": Нидерланды разрешили Украине бить своим оружием по всей России

По словам министра Рубена Брекельманса, у Европы нет другого выбора, кроме как продолжать поддерживать Украину.

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Нидерланды разрешают Украине бить своим оружием по глубокому тылу России. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, у Украины есть право использовать голландское оружие для защиты себя в соответствии с международным правом. Он также призвал другие государства снять ограничения.

"Украина имеет право на самооборону. И если страну атакуют из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же самое касается вражеских ракет — они также могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", — сказал Брекельманс.

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Министр также добавил, что"международное право не ограничивается расстоянием.

"Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние", — сказал он.

По его словам, разрешение на удары по России также прямо касается истребителей F-16, которые Нидерланды передадут Украине.

"Конечно, мы объясняем свою позицию и призываем других снять ограничения на размещение. Атаки России становятся все более жестокими", — сказал он.

Также Брекельманс выразился по поводу поддержки Украины Германией. Он заявил, что уверен в том, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

"Я уверен, что Берлин продолжит играть ведущую роль, поддерживая Украину и инвестируя в ее оборону. У Европы нет другого выбора: если Россия одержит верх, это станет еще большей угрозой для Европы и НАТО. Тогда нам придется инвестировать еще больше – и наш бюджет окажется под еще большим давлением", — отметил он.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский рассказал, куда будет бить оружием США после снятия запрета. Он рассказал в интервью, что список целей остается неизменным: российские склады с оружием и топливом, и прежде всего борьба с ракетным потенциалом врага.