Не только аэродромы РФ: Сырский рассказал, куда будет бить оружием США после снятия запрета
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью, что список целей остается неизменным: российские склады с оружием и топливом, и прежде всего борьба с ракетным потенциалом врага.
Генерал Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, дал интервью CNN и рассказал, зачем Украина добивается снятия запрета на использование далекобойного оружия, поставляемого союзниками из США. В списке целей Сырского и Вооруженных сил Украины – военные склады, базы и логистика врага, которая обеспечивает поставки смертоносного груза на передовую войны с Украиной. Об этом генерал рассказал журналистке Кристиан Аманпур.
Аманпур отмечает, что интервью Сырский давал у линии фронта, в неуказанном месте по соображениям безопасности.
Журналистка спросила, как бы использовал Сырский оружие от союзников, если бы не было ограничений на его использование.
Генерал Сырский заявил, что планы Украины остаются неизменными: военные цели на территории врага.
"Конечно, мы будем применять оружие только по военным целям, в первую очередь по ракетным комплексам, которые практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам. Это приводит к гибели мирных жителей. Вы знаете, сколько школ и больниц разрушено ы Украине, в том числе и известная больница "Охматдет"… У нас такие случаи каждый день. Не только взрослые гибнут, но и дети. А последние удары по Полтаве, Харькову, Сумам — по сути, нет ни одного города в Украине, который бы не ощутил или не понес этих потерь", — сказал он и конкретизировал, назвав список потенциальных целей на российской территории.
- борьба с ракетным оружием противника;
- поражение складов, баз, где хранится оружие;
- складов, где хранится горючее для армии;
- вся логистика, которая обеспечивает переброску этого оружия на передовую;
- аэродромы, с которых ударная авиация российской армии, их Воздушно-космических сил, использует ракетное оружие и управляемые аивабомбы.
"Конечно, мы будем применять оружие большой дальности против таких целей. Мы не воюем против мирных жителей, мы воюем против российской армии", — заявил Сырский. Также он отметил, что помощь партнеров и союзников Украины была бы очень кстати.
"Планируемые поставки вооружения и техники позволят нам в кратчайшие сроки ввести в строй уже сформированные и формирующиеся новые бригады. Конечно, это отразится на общем уровне наших возможностей", — сказал Сырский, отметив, что ВСУ настроены на победу.
Напомним, в то время, как президент Украины Владимир Зеленский добивается того, чтобы союзники и, главным образом США, позволили Украине бить по территории РФ поставляемым оружием, растет интрига вокруг авиабомбы, которую в коротком ролике показали ВС Украины.