Не только аэродромы РФ: Сырский рассказал, куда будет бить оружием США после снятия запрета

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью, что список целей остается неизменным: российские склады с оружием и топливом, и прежде всего борьба с ракетным потенциалом врага.

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Генерал Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, дал интервью CNN и рассказал, зачем Украина добивается снятия запрета на использование далекобойного оружия, поставляемого союзниками из США. В списке целей Сырского и Вооруженных сил Украины – военные склады, базы и логистика врага, которая обеспечивает поставки смертоносного груза на передовую войны с Украиной. Об этом генерал рассказал журналистке Кристиан Аманпур.

Аманпур отмечает, что интервью Сырский давал у линии фронта, в неуказанном месте по соображениям безопасности.

Интервью Александра Сырского

Журналистка спросила, как бы использовал Сырский оружие от союзников, если бы не было ограничений на его использование.

Генерал Сырский заявил, что планы Украины остаются неизменными: военные цели на территории врага.

"Конечно, мы будем применять оружие только по военным целям, в первую очередь по ракетным комплексам, которые практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам. Это приводит к гибели мирных жителей. Вы знаете, сколько школ и больниц разрушено ы Украине, в том числе и известная больница "Охматдет"… У нас такие случаи каждый день. Не только взрослые гибнут, но и дети. А последние удары по Полтаве, Харькову, Сумам — по сути, нет ни одного города в Украине, который бы не ощутил или не понес этих потерь", — сказал он и конкретизировал, назвав список потенциальных целей на российской территории.

борьба с ракетным оружием противника;

поражение складов, баз, где хранится оружие;

складов, где хранится горючее для армии;

вся логистика, которая обеспечивает переброску этого оружия на передовую;

аэродромы, с которых ударная авиация российской армии, их Воздушно-космических сил, использует ракетное оружие и управляемые аивабомбы.

"Конечно, мы будем применять оружие большой дальности против таких целей. Мы не воюем против мирных жителей, мы воюем против российской армии", — заявил Сырский. Также он отметил, что помощь партнеров и союзников Украины была бы очень кстати.

"Планируемые поставки вооружения и техники позволят нам в кратчайшие сроки ввести в строй уже сформированные и формирующиеся новые бригады. Конечно, это отразится на общем уровне наших возможностей", — сказал Сырский, отметив, что ВСУ настроены на победу.

Напомним, в то время, как президент Украины Владимир Зеленский добивается того, чтобы союзники и, главным образом США, позволили Украине бить по территории РФ поставляемым оружием, растет интрига вокруг авиабомбы, которую в коротком ролике показали ВС Украины.