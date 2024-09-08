Не тільки аеродроми РФ: Сирський розповів, куди битиме зброєю США після зняття заборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю, що список цілей залишається незмінним: російські склади зі зброєю і паливом, і насамперед боротьба з ракетним потенціалом ворога.

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Генерал Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ, дав інтерв'ю CNN і розповів, навіщо Україна домагається зняття заборони на використання далекобійної зброї, яку поставляють союзники зі США. У списку цілей Сирського і Збройних сил України — військові склади, бази і логістика ворога, яка забезпечує постачання смертоносного вантажу на передову війни з Україною. Про це генерал розповів журналістці Крістіан Аманпур.

Аманпур зазначає, що інтерв'ю Сирський давав біля лінії фронту, у невказаному місці з міркувань безпеки.

Інтерв'ю Олександра Сирського

Журналістка запитала, як би використовував Сирський зброю від союзників, якби не було обмежень на її використання.

Генерал Сирський заявив, що плани України залишаються незмінними: військові цілі на території ворога.

"Звичайно, ми будемо застосовувати зброю тільки по військових цілях, насамперед по ракетних комплексах, які практично щодня завдають ударів по населених пунктах. Це призводить до загибелі мирних жителів. Ви знаєте, скільки шкіл і лікарень зруйновано в Україні, зокрема й відома лікарня "Охматдит"... У нас такі випадки щодня. Не тільки дорослі гинуть, а й діти. А останні удари по Полтаві, Харкову, Сумам — по суті, немає жодного міста в Україні, яке б не відчуло або не зазнало цих втрат", — сказав він і конкретизував, назвавши список потенційних цілей на російській території.

боротьба з ракетною зброєю противника;

ураження складів, баз, де зберігається зброя;

складів, де зберігається пальне для армії;

уся логістика, яка забезпечує перекидання цієї зброї на передову;

аеродроми, з яких ударна авіація російської армії, їхніх Повітряно-космічних сил, використовує ракетну зброю і керовані аівабомби.

"Звичайно, ми будемо застосовувати зброю великої дальності проти таких цілей. Ми не воюємо проти мирних жителів, ми воюємо проти російської армії", — заявив Сирський. Також він зазначив, що допомога партнерів і союзників України була б дуже доречною.

"Заплановані поставки озброєння і техніки дадуть нам змогу в найкоротші терміни привести до ладу вже сформовані нові бригади, а також ті, що формуються. Звичайно, це позначиться на загальному рівні наших можливостей", — сказав Сирський, зазначивши, що ЗСУ налаштовані на перемогу.

Нагадаємо, у той час, як президент України Володимир Зеленський домагається того, щоб союзники і, головним чином США, дозволили Україні бити по території РФ зброєю, що поставляється, зростає інтрига навколо авіабомби, яку в короткому ролику показали ЗС України.