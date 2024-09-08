Копія французької, чи власна розробка: зростає інтрига навколо нової української авіабомби

Відео, зняте з борту українського винищувача Су-27, продемонструвало бомбардувальник Су-24, що несе під крилом прототип плануючого боєприпасу.

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Україна винайшла власну високоточну планувальну бомбу. Вона може стати ключовою зброєю для ударів по цілях у Росії. Бомба, судячи з усього, оснащена ракетним прискорювачем і висувними крилами, що потенційно забезпечує їй дальність польоту в 65 км. Але відомо про неї вкрай мало. Військові експерти спробували зрозуміти, що за бомбу ніс під крилом український Су-24. Про це пише Forbes.

Щодня російські військові літаки скидають до сотні плануючих бомб КАБ на українські війська і міста. Бомби радіусом дії 40 км, деякі з яких важать до трьох тонн, є одним із найруйнівніших видів зброї в 30-місячній війні Росії з Україною.

Тепер Україна готується дати відсіч — власними бомбами, що планують. Нещодавнє відео, зняте екіпажем винищувача Су-27, продемонструвало бомбардувальник Су-24, що несе під крилом прототип боєприпасу, що планує.

Що відомо про українську планувальну бомбу

Україні явно не вистачає американських плануючих бомб JDAM-ER і французьких Hammer, тож тепер триває робота над озброєнням власними бомбами. Начальник авіації Повітряних Сил України Сергій Голубцов ще в червні оголосив, що розробляється комплект для перетворення радянських некерованих бомб на високоточні боєприпаси. Випробувальний політ на цьому Су-24 став важливим кроком у розробці нової зброї.

Український аналог КАБ для Су-24

З крилами і встановленим на хвості ракетним прискорювачем, імовірно керована за GPS бомба дуже схожа на французьку Hammer. Можливо, українці насправді скопіювали французьку зброю, припускають військові експерти.

Українські ВПС, вочевидь, задоволені дальністю і точністю "Хаммера", але вони явно незадоволені поставками бомб. Франція пообіцяла постачати всього 50 "Хаммерів" на місяць — занадто мало, щоб відповідати приблизно 3000 KAB, які росіяни скидають по всій 1127-кілометровій лінії фронту щомісяця, навіть з урахуванням JDAM-ER, які Україна отримує від Сполучених Штатів.

Якщо Україна зможе налагодити місцеве виробництво нової бомби, вона може почати наздоганяти російську кампанію плануючих бомбардувань. Нова бомба приєднається до зростаючого портфеля боєприпасів, вироблених в Україні, який охоплює крилату ракету "Нептун", новий "ракетний безпілотник" "Паляниця" і безліч односторонніх ударних безпілотників, включно зі щонайменше двома моделями безпілотного спортивного літака, який може пролетіти тисячу миль із вантажем вибухівки на борту.

Створюючи власні високоточні боєприпаси, Україна звільняється від повної залежності від непостійних союзників щодо ключових військових можливостей. Місцеве виробництво також є для України способом обійти обмеження своїх союзників щодо того, як і де українські сили можуть використовувати боєприпаси іноземного виробництва. Найважливіше, що американці забороняють українцям запускати високоточні балістичні ракети, які постачають США, по цілям на території Росії — цілям, що включають авіабази, які підтримують російські планерні бомбардувальники.

На якій стадії перебуває розробка української високоточної планувальної бомби — невідомо. Українські Су-24, Су-27 і МіГ-29, які зараз оснащені JDAM-ER і Hammer, в кінцевому підсумку можуть нести і нову українську бомбу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що, можливо, як бойову частину нової української бомби, імовірно, використовують бомбу радянського виробництва, взяту з українських складів, або вже американську бойову частину MK.82/83 з українським комплектом планування і наведення за інерціальною/GPS системою.