"Паляниця" ціною 160 тисяч доларів. Чому українська "ракета-дрон" так нагадує німецьку крилату ракету "Фау-1"

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З подивом читаю вже кілька днів повідомлення про нову українську диво-зброю "Паляниця". Адже ніяких ракето-дронів не існує, ніколи не існувало і ніколи не існуватиме.

Нагадаю, що перший бойовий "літак-снаряд", як тоді казали, або "літаючу бомбу" (як тоді класифікували), або, на новий український манер, "ракету-дрон" німці застосовували проти Британії (і не тільки) в роки Другої світової війни.

Німецька "паляниця" Фау-1 (Fi-103, "Фізелер-103") мала реактивний двигун, автопілот, стартувала з катапульти, летіла на дальність 280 км (пізніше її було збільшено до 500 км) і несла бойову частину вагою від 500 кг до 1 тонни.

З 1944 року по 1945 німці виготовили 25 000 таких "ракето-дронів". Запускали їх дуже інтенсивно — до 100 штук на добу (порівняйте з нашими запусками дронів по болотах — нам ще далеко до таких темпів).

10,5 тис. летючих бомб було запущено по Британії — тільки в Лондоні загинуло понад 6 тис. осіб, майже 18 тис. було поранено; було зруйновано 23 тис. будівель і понад 100 тис. — пошкоджено. Літаками-снарядами обстрілювали також Льєж (3 141 пуск), Антверпен (2 183 пуски), Брюссель (151 пуск), Париж.

До речі, коштувала німецька "ракета-дрон" недорого — майже 3,5 тис. рейхсмарок. За курсом 1941 року до долара — 8,8 тис. доларів. На сьогоднішні гроші — приблизно 160 тис. доларів. Адекватна ціна для крилатої ракети.

Крилата ракета "Фау-1"

Так-так, наша диво-зброя-ракета-дрон — це не що інше, як крилата ракета. Німецька Фау-1 була першою у світі серійною крилатою ракетою, як би її не називали тоді. Взагалі дуже тонка грань між літаками-дронами та крилатими ракетами — постав на літак реактивний двигун, і ось тобі вже крилата ракета, або "ракета-дрон", за нашою новою українською класифікацією.

Які переваги у крилатих ракет, як порівняти з безпілотними літаками-камікадзе типу "шахед"? Висока швидкість: ракета швидше може досягти цілі, і супротивник може не встигнути вжити якихось заходів протидії або виведення з-під удару. Крилата ракета потенційно може нести більш потужну бойову частину. Крилату ракету складніше збити, і ловці за "шахедами" з кулеметами тут малоефективні.

Водночас крилата ракета непогано збивається зенітними ракетами з тепловою головкою наведення — бо має більш виражений тепловий слід. Серед недоліків також складність конструкції та вища вартість.

До речі, скільки може коштувати "Паляниця"? Якщо не враховувати кошти, витрачені на розроблення та випробування, то вартість виробу складається з вартості електроніки — від 3 тис. доларів у бюджетному варіанті до 50 тис. доларів з CRPA антеною, резервуванням, супутниковим модемом та модулем оптичної навігації. Планер — фюзеляж, крила, оперення — обійдеться в 3–10 тис. доларів, залежно від конструкції та застосовуваних технологій. Найдорожча деталь — турбореактивний двигун; з огляду на відео, використовується двигун із тягою приблизно 100 кг — такий мотор можна купити на "Аліекспресі" за 50–70 тис. доларів. Ну, накинемо ще тисяч двадцять на вартість робіт, оренду приміщень, компенсацію вартості розробки, і приплюсуємо законні 25% прибутковості, встановлені державою.

У підсумку отримаємо ті ж 160 тис. доларів, скільки коштувала німецька "ракета-дрон" Фау-1. Це, звісно, менше, ніж 1 мільйон доларів.

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