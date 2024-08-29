Таємнича українська ракета-дрон "Паляниця" націлена на авіацію РФ, — Forbes

"Паляниця" зможе уражати цілі на території Росії без обмежень та без дозволу. Однак вона буде ефективна тільки в тому випадку, зазначають у виданні, якщо її вдасться випустити в кількості, достатній для здійснення масованих атак на всі російські авіабази в межах досяжності.

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У той час як Росія нарощує свої атаки з використанням далекобійних безпілотників та ракет, Україна відповідає тим самим. 24 серпня президент Володимир Зеленський оголосив про перше бойове застосування нової української далекобійної зброї під назвою "Паляниця", яку він описав як "ракетний безпілотник", пише Forbes.

Зеленський сказав, що нова зброя захищатиме Україну, вражаючи російські літаки на землі, перш ніж зможуть злетіти для запуску ракет. Цей підхід, званий "вбити лучника, а не відбити стріли", широко пропагувався в Україні та досяг помітних успіхів, зазначає видання. Супутникові знімки показують, що удар безпілотника 22 серпня по авіабазі Маринівка знищив та пошкодив кількох бомбардувальників.

Що ми знаємо про Паляницю? Це дрон, ракета чи ще щось? І чи може це справді переламати перебіг подій у вбивстві лучника?

Хліб, що виявляє ворогів

Паляниця — український вид хліба, що традиційно випікається в печі. Він символізує українську ідентичність, так само як яблучний пиріг символізує Америку, зазначає видання. Крім того, це слово важко правильно вимовити немісцевим жителям, і на ранніх етапах війни воно використовувалося як тест для виявлення російських диверсантів і шпигунів.

Назва наголошує, що ця зброя місцевого виробництва, повністю українська, яка, на відміну від ATACMS, Storm Shadow та інших ракет, що постачаються союзниками, може уражати цілі на території Росії без обмежень та без дозволу.

Відео, яке супроводжувало заяву Зеленського, показало, що "Паляниця" може досягти понад 20 російських авіабаз, що має на увазі дальність не менше 370 миль. Це менше, ніж у деяких далекобійних ударних безпілотників, які існують в Україні, деякі з яких можуть завдавати ударів на відстані понад 1000 миль.

В Україні процвітає оборонний сектор, який складається з невеликих компаній, що виробляють приголомшливу різноманітність, за деякими підрахунками, близько 24 типів ударних безпілотників. Однак, нова зброя, схоже, займає певну нішу.

Як крилата ракета, але інша

У відео зазначається, що розмір та швидкість "Паляниці" засекречені, але йдеться, що її двигун — турбореактивний. Насправді існують безпілотники з ракетним двигуном, наприклад остання версія Coyote від Raytheon.

Це викликало різні дискусії про те, що вважати "ракетою". Міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин заявив, що нова зброя — це "і безпілотник, і ракета". Проблема в тому, що немає чітких та швидких визначень.

Кордони між дронами-камікадзе або "одноразовими БПЛА", озброєними приманками, бомбами, що баражують, і крилатими ракетами розмиті й визначаються більше історією, ніж специфікаціями, зазначають у Forbes. Виробники ракет схильні класифікувати свої нові продукти як "крилаті ракети", а компанії, які виробляють безпілотники, класифікують свої продукти як безпілотники, навіть якщо вони виконують одну й ту саму місію. У той самий час німецький боєприпас V-1 "Doodlebug" класифікується деякими як рання крилата ракета, іншими як прото-дрон; тоді ж її описували як "робот-бомбу" або "повітряну торпеду".

Зазвичай, безпілотник може керуватися дистанційно, і йому не потрібно вказувати мету при запуску, на відміну від ракети. Але остання версія крилатої ракети Tomahawk Block V оснащена функцією "перенацілювання в польоті", тому її, можливо, більше можна назвати "дроном". Насправді Tomahawk сягає корінням у проєкт "озброєного обманного безпілотника", а не ракети, тому його ідентичність завжди була невизначеною.

Хоча існує безліч безпілотників з реактивним двигуном, таких як RQ-4 Global Hawk розміром з авіалайнер, існують ракети з реактивним двигуном. Реактивні двигуни, що встановлюються на ракети, зазвичай бувають двох видів: турбореактивний, що використовується для живлення Storm Shadow, і турбовентиляторний, що використовується в Tomahawk. Грубо кажучи, турбореактивний простіше і має краще відношення потужності до ваги, але в нього більша витрата палива. Порівнюючи двигуни у двох названих вище ракетах, турбореактивний видає приблизно на 50% більше тяги, але турбовентиляторний на 50% ефективніше.

"Паляниця" описується як безпілотник, що здається розумним, враховуючи кількість крилатих ракет, подібних до атакуючих безпілотників, які зараз використовуються. Турбореактивний двигун передбачає, що його оптимізовано для високошвидкісних ударів, що цілком логічно, враховуючи його специфічну роль — "вражати лучника".

Багато українських ударів були націлені на російські нафто- та газосховища та нафтопереробні заводи, таким чином повільно, але впевнено спалюючи російську нафтову промисловість. При атаці такого типу цілей дрон, що летить зі швидкістю 100 миль на годину, так само гарний, як балістична ракета, що летить зі швидкістю 5 Махов: ціль статична і не може втекти. Авіабази відрізняються тим, що хоча там є деякі статичні елементи, такі як сховища палива і боєприпасів, самі літаки можуть бути швидко переміщені при необхідності.

При атаці на Маринівку, як повідомлялося, більшість російських літаків відлетіли, коли були виявлені безпілотники. Деякі не змогли піти через технічне обслуговування або інші проблеми, і удар також знищив ангари з бомбами, що планують, та іншими боєприпасами. Але швидші ударні безпілотники зможуть упіймати набагато більше літаків, які все ще знаходяться на землі.

Наскільки більша швидкість забезпечує реактивний двигун? Іранський ударний безпілотник Shahed-136, який зараз виробляється у великих кількостях у Росії і прозваний "мопедом" через звук двигуна, літає зі швидкістю 115 миль на годину. Іран також виробляє модернізовану версію Shahed-238 з чеським турбореактивним двигуном з максимальною швидкістю понад 300 миль на годину. Росія має доступ до технології Shahed-238, але, схоже, зупинилася на простішій і дешевшій моделі 136, вартість якої оцінюється приблизно в 30 000 доларів за одиницю.

Питання простоти та вартості виробництва має вирішальне значення: "Паляниця" буде ефективна тільки в тому випадку, якщо її вдасться випустити в кількості, достатній для здійснення масованих атак на всі російські авіабази в межах досяжності.

Збільшення масштабів виробництва

Україна раніше розгорнула кілька реактивних ударних безпілотників, включаючи поставлені Великобританією цілі Banshee, перетворені на камікадзе. Інші явно місцевого виробництва та, схоже, були засновані на Banshee, але використовувалися лише у невеликих кількостях. "Palianytsia", як пише видання, ймовірно, є більш простою конструкцією, призначеною для використання у великих масштабах.

"Кількість ракетних безпілотників, що виробляються, зростатиме так само, як зростало виробництво наших ударних безпілотників великої дальності", — заявив президент Зеленський.

У липні Україна вперше запустила більше далекобійних ударних дронів, ніж Росія. У серпні обидві сторони збільшили темпи запусків дронів, але підхід України з кількома розосередженими майданчиками та оптимізованими для масового виробництва конструкціями, схоже, переможе.

Міністр з інновацій Михайло Федоров повідомив, що наступним кроком стане розширення виробництва "Паляниці", що свідчить про те, що він також зосереджений на цифрах, а не кількох "панацеях".

Це відображає ситуацію з українськими малими камікадзе-дронами у Чорному морі та тактичну ситуацію, коли Україна виробляє понад 3000 FPV-дронів на день.

Окремо вони можуть бути менш ефективними, ніж дорога, вишукана військова техніка, яку віддає перевагу Заходу, але 30 "Паляниць" можуть завдати більше втрат, ніж один ATACMS за мільйон доларів. Тим паче, що ATACMS можна перехопити однією ракетою, а безпілотники при масовій атаці, радше за все, прорвуться до цілі.

Звичайно, визнають у виданні, ATACMS несе набагато більше корисного навантаження, але навіть 50-фунтової боєголовки більш ніж достатньо, щоб знищити припаркований літак або підпалити сховище палива.

Подальші еволюції реактивного ударного безпілотника в Україні є цілком ймовірними. Вони можуть включати турбовентиляторні версії з набагато більшою дальністю, перехоплювачі, здатні вражати літаки та гелікоптери, та багато іншого. Ця технологія все ще розвивається, і ми поки що не знаємо її повних можливостей, пише Forbes.

Федоров описує "Паляницю" як "ігровий переломний момент", термін, який надто часто використовувався у цій війні. Але якщо вона справді зможе нейтралізувати російську авіацію і зупинити шквал повітряних ракет і бомб, що планують, то міністр може мати рацію.

Нагадаємо, що, за словами колишнього директора британського аналітичного центру RUSI Майкла Кларка, керовані авіабомби неможливо збити в повітрі — єдиний спосіб їм протистояти — атакувати їх носіїв поки що ті ще на російській території, або атакувати аеродроми, з яких вони злітають.

Також Фокус писав, що 26 серпня зграя БпЛА атакувала аеродром "Енгельс" у Росії.