Таинственная украинская ракета-дрон "Паляниця" нацелена на авиацию РФ, — Forbes

"Паляниця" сможет поражать цели на территории России без ограничений и без разрешения. Однако она будет эффективна только в том случае, отмечают в издании, если ее удастся выпустить в количестве, достаточном для совершения массированных атак на все российские авиабазы ​​в пределах досягаемости.

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В то время как Россия наращивает свои атаки с использованием дальнобойных беспилотников и ракет, Украина отвечает тем же. 24 августа президент Владимир Зеленский объявил о первом боевом применении нового украинского дальнобойного оружия под названием "Паляниця", которое он описал как "ракетный беспилотник", пишет Forbes.

Зеленский сказал, что новое оружие будет защищать Украину, поражая российские самолеты на земле, прежде чем они смогут взлететь для запуска ракет. Этот подход, называемый "убить лучника, а не отбить стрелы", широко пропагандировался в Украине и достиг заметных успехов, отмечает издание. Спутниковые снимки показывают, что удар беспилотника 22 августа по авиабазе Мариновка уничтожил и повредил несколько бомбардировщиков.

Что мы знаем о Палянице? Это дрон, ракета или что-то еще? И может ли это действительно переломить ход событий в убийстве лучника?

Хлеб, обнаруживающий врагов

Паляница или "паляниця" — украинский вид хлеба, традиционно выпекаемый в печи. Он символизирует украинскую идентичность так же, как яблочный пирог символизирует Америку, отмечает издание. Кроме того, это слово трудно правильно произнести неместным жителям, и на ранних этапах войны оно использовалось в качестве теста для обнаружения российских диверсантов и лазутчиков.

Название подчеркивает, что это оружие местного производства, полностью украинское, которое, в отличие от ATACMS, Storm Shadow и других ракет, поставляемых союзниками, может поражать цели на территории России без ограничений и без разрешения.

Видео, сопровождавшее заявление Зеленского, показало, что "Паляниця" может достичь более 20 российских авиабаз, что подразумевает дальность не менее 370 миль. Это меньше, чем у некоторых из существующих в Украине дальнобойных ударных беспилотников, некоторые из которых могут наносить удары на расстоянии более 1000 миль.

В Украине процветает оборонный сектор, состоящий из небольших компаний, производящих ошеломляющее разнообразие, по некоторым подсчетам, около 24 типов ударных беспилотников. Однако новое оружие, похоже, занимает определенную нишу.

Как крылатая ракета, но другая

В видео отмечается, что размер и скорость "Паляницы" засекречены, но говорится, что ее двигатель — турбореактивный. На самом деле существуют беспилотники с ракетным двигателем, например, последняя версия Coyote от Raytheon.

Это вызвало всевозможные дискуссии о том, что считать "ракетой". Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что новое оружие — это "и беспилотник, и ракета". Проблема в том, что нет четких и быстрых определений.

Границы между дронами-камикадзе или "одноразовыми БПЛА", вооруженными приманками, барражирующими боеприпасами и крылатыми ракетами размыты и определяются больше историей, чем спецификациями, отмечают в Forbes. Производители ракет склонны классифицировать свои новые продукты как "крылатые ракеты", а компании, производящие беспилотники, классифицируют свои продукты как беспилотники, даже если они выполняют одну и ту же миссию. В то же время немецкий боеприпас V-1 "Doodlebug" классифицируется некоторыми как ранняя крылатая ракета, а другими как прото-дрон; в то время ее описывали как "робот-бомбу" или "воздушную торпеду".

Обычно беспилотник может управляться дистанционно, и ему не нужно указывать цель при запуске, в отличие от ракеты. Но последняя версия крылатой ракеты Tomahawk Block V оснащена функцией "перенацеливания в полете", поэтому ее, возможно, больше можно назвать "дроном". На самом деле Tomahawk уходит корнями в проект "вооруженного обманного" беспилотника, а не ракеты, поэтому его идентичность всегда была неопределенной.

Хотя существует множество беспилотников с реактивным двигателем, таких как RQ-4 Global Hawk размером с авиалайнер, существуют также ракеты с реактивным двигателем. Реактивные двигатели, устанавливаемые на ракеты, обычно бывают двух видов: турбореактивный, используемый для питания Storm Shadow, и турбовентиляторный, используемый в Tomahawk. Грубо говоря, турбореактивный проще и имеет лучшее отношение мощности к весу, но у него больше расход топлива. Сравнивая двигатели в двух названных выше ракетах, турбореактивный выдает примерно на 50% больше тяги, но турбовентиляторный на 50% эффективнее.

"Паляница" описывается как беспилотник, что кажется разумным, учитывая количество крылатых ракет, подобных атакующим беспилотникам, которые сейчас используются. Турбореактивный двигатель предполагает, что он оптимизирован для высокоскоростных ударов, что вполне логично, учитывая его специфическую роль — "поражать лучника".

Многие украинские удары были нацелены на российские нефте- и газохранилища и нефтеперерабатывающие заводы, таким образом медленно, но уверенно сжигая российскую нефтяную промышленность. При атаке такого типа целей дрон, летящий со скоростью 100 миль в час, так же хорош, как баллистическая ракета, летящая со скоростью 5 Махов: цель статична и не может убежать. Авиабазы ​​отличаются тем, что, хотя там есть некоторые статические элементы, такие как хранилища топлива и боеприпасов, сами самолеты могут быть быстро перемещены при необходимости.

При атаке на Мариновку, как сообщалось, большинство российских самолетов улетели, когда были обнаружены приближающиеся беспилотники. Некоторые не смогли уйти из-за технического обслуживания или других проблем, и удар также уничтожил ангары с планирующими бомбами и другими боеприпасами. Но более быстрые ударные беспилотники смогут поймать гораздо больше самолетов, все еще находящихся на земле.

Насколько больше скорости обеспечивает реактивный двигатель? Иранский ударный беспилотник Shahed-136, который сейчас производится в больших количествах в России и прозванный "мопедом" из-за звука двигателя, летает со скоростью 115 миль в час. Иран также производит модернизированную версию Shahed-238 с чешским турбореактивным двигателем, с максимальной скоростью более 300 миль в час. Россия имеет доступ к технологии Shahed-238, но, похоже, остановилась на более простой и дешевой модели 136, стоимость которой оценивается примерно в 30 000 долларов за единицу.

Вопрос простоты и стоимости производства имеет решающее значение: "Паляниця" будет эффективна только в том случае, если ее удастся выпустить в количестве, достаточном для совершения массированных атак на все российские авиабазы ​​в пределах досягаемости.

Увеличение масштабов производства

Украина ранее развернула несколько реактивных ударных беспилотников, включая поставленные Великобританией цели Banshee, превращенные в камикадзе. Другие явно местного производства и, похоже, были основаны на Banshee, но использовались только в небольших количествах. "Palianytsia", как пишет издание, вероятно, является более простой конструкцией, предназначенной для использования в больших масштабах.

"Количество производимых ракетных беспилотников будет расти так же, как росло производство наших ударных беспилотников большой дальности", — заявил президент Зеленский.

В июле Украина впервые запустила больше дальнобойных ударных дронов, чем Россия. В августе обе стороны увеличили темпы запусков дронов, но подход Украины с несколькими рассредоточенными площадками и оптимизированными для массового производства конструкциями, похоже, победит.

Министр по инновациям Михаил Федоров сообщил, что следующим шагом станет расширение производства "Паляницы", что свидетельствует о том, что он также сосредоточен на цифрах, а не на нескольких "панацеях".

Это отражает ситуацию с украинскими малыми камикадзе-дронами в Черном море и тактическую ситуацию, когда Украина производит более 3000 FPV-дронов в день.

По отдельности они могут быть менее эффективны, чем дорогостоящая, изысканная военная техника, которую предпочитает Запад, но 30 "Паляниц" могут нанести больше урона, чем один ATACMS за миллион долларов. Тем более, что ATACMS можно перехватить одной ракетой, а беспилотники при массовой атаке, скорее всего, прорвутся к цели.

Конечно, признают в издании, ATACMS несет гораздо большую полезную нагрузку, но даже 50-фунтовой боеголовки более чем достаточно, чтобы уничтожить припаркованный самолет или поджечь хранилище топлива.

Дальнейшие эволюции реактивного ударного беспилотника в Украине вполне вероятны. Они могут включать турбовентиляторные версии с гораздо большей дальностью, перехватчики, способные поражать самолеты и вертолеты, и многое другое. Эта технология все еще развивается, и мы пока не знаем ее полных возможностей, пишет Forbes.

Федоров описывает "Паляницю" как "игровой переломный момент", термин, который слишком часто использовался в этой войне. Но если она действительно сможет нейтрализовать российскую авиацию и остановить шквал воздушных ракет и планирующих бомб, то министр может оказаться прав.

Напомним, что, по словам бывшего директора британского аналитического центра RUSI Майкла Кларка, управляемые авиабомбы невозможно сбить в воздухе — единственный способ им противостоять — атаковать их носителей пока те еще на российской территории, или атаковать аэродромы, с которых они взлетают.

Также Фокус писал, что 26 августа стая БпЛА атаковала аэродром "Энгельс" в России.