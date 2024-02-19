Британский дрон Banshee нашли возле оккупированного Новоазовска: что о нем известно

Великобритания пообещала передать беспилотники Украине еще в мае 2023 года, но официального заявления о получении еще не было.

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Появились первые подтверждения использования Украиной реактивных дронов Banshee Jet 80+ от производителя QinetiQ для дальних ударов по российским оккупантам. Об этом сообщает издание Clash Report в социальной сети X (бывший Twitter).

По сообщениям из РФ, дрон, очень похожий на Banshee Jet 80+, оккупанты нашли в 90 км от линии фронта, в оккупированном городе Новоазовске, недалеко от границы с Россией. Как утверждает сайт Defense Express, это соответствует возможной дальности беспилотника, операционная дальность действия которого установлена в пределах более 100 км, а согласно заявлениям чиновников, дальность может составлять до 200 км. Фото и видео свидетельствуют, что БПЛА при падении получил лишь незначительные повреждения.

Дрон Banshee возле Новоазовска Фото: Telegram

Время в полете дрона Banshee Jet 80+ с реактивным авиационным двигателем может составлять более 45 минут в диапазоне скорости от 180 км/ч до 720 км/ч на высоте до 9144 м. Простой расчет показывает, что и 200 км для беспилотника не предел.

Найденный дрон Banshee Jet 80+

Дрон имеет комбинированную систему управления QinetiQ. Система авионики включает трехосную инерциальную систему с коррекцией по спутниковому сигналу и цифровым автопилотом. На борту есть средства цифровой телеметрии, имеется автономная навигация по маршруту. БПЛА способен на контролируемый полет в море на минимальной высоте 5 м благодаря интегрированному радиовысотомеру.

Интересно, что оригинальная модель Banshee Jet 80+ является лишь БПЛА-мишенью для тренировок ПВО и летчиков. Вероятно, дрон подвергся модификациям в виде добавления боевой части, из-за чего некоторые его характеристики тоже изменились. По словам россиян, модифицированный беспилотник имеет боевую часть весом 7 кг.

Дрон Banshee возле Новоазовска Фото: Telegram

Номер "35" на беспилотнике может свидетельствовать о первых поставках, поскольку ранее Британия говорила о сотнях беспилотников. О намерении Великобритании передать дальнобойные дроны-камикадзе было официально объявлено в мае 2023 года, но какие-то конкретные детали не обсуждались. Было известно, что британцы выбирали лучший дальнобойный ударный дрон для Украины с учетом реальных боевых потребностей и возможности количественного обеспечения.

Дальнобойные дроны камикадзе Великобритания должна была предоставить Украине в ближайшие месяцы после объявления об этом в мае 2023 года. Однако в дальнейшем не было слышно ни о поставках, ни о разработках.