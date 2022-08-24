Украина получит боевые дроны ScanEagle, Puma и Banshee Jet 80: как они помогут ВСУ (видео)

Американские и британские беспилотники помогут ВСУ первыми обнаруживать противника и уничтожать точными ударами как днем, так и ночью.

В рамках нового пакета военной помощи на cумму $3 млрд США отправят Украине небольшие боевые дроны Puma и ScanEagle. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на действующих американских чиновников.

По их словам, власти США объявят о новой партии военной помощи 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости и уже 6 месяцев противостоит России. Пакет включает обучение военнослужащих обращению с техникой, и должен обеспечить украинцев ресурсами на несколько лет. Деньги потратят на различное вооружение, в том числе на закупку боевых дронов трех типов: ScanEagle, Puma и, впервые, Vampire.

БПЛА ScanEagle: быстрый и зоркий

Ранее уже писали о том, что США могут впервые отправить в Украину дроны ScanEagle за $19 млн. БПЛА может круглосуточно вести разведку благодаря передовому оборудованию для съемки и связи. По словам разработчиков, аппарат прост в обслуживании и выдерживает самые суровые погодные условия.

Основные характеристики ScanEagle

Максимальный взлетный вес: 26,5 кг

Максимальный вес полезной нагрузки: 5 кг

Мощность полезной нагрузки: до 150 Вт

Длина: 1,71 м

Размах крыла: 3,1 м

Время полета: 18 ч

Потолок высоты: 5950 м

Максимальная скорость: 148 км/ч

RQ-20 Puma: маленький и надежный дрон

Малый разведывательный дрон RQ-20 Puma разработан компанией AeroVironment и поставляется армии США с 2008 года. В апреле американские власти впервые обязались поставить Украине модели Puma 3 AE, которые имеют дополнительный отсек под полезную нагрузку. Он может запускаться с рук, транспортных средств или при помощи катапульты, и предназначен для ведения разведки днем и ночью, а также корректировки огня. Для этого БПЛА оснащен электрооптической камерой с 50-кратным зумом, датчиком освещения и лазерным указателем, вся информация передается по надежному защищенному каналу.

Основные характеристики RQ-20 Puma

Размах крыла: 2,8 м

Вес: 6,1 кг

Скорость: 83 км/ч

Крейсерская скорость: 37 км/ч

Потолок: 150 м

Радиус действия: 15 км

Тип двигателя: электрический

Длина: 1,4 м

Продолжительность полета: 3,3 ч

Vampire: что известно о британской программе

Как пишет портал Janes, в рамках проекта Vampire Великобритания тестирует разведывательные беспилотники с неподвижным крылом, которые можно было бы запускать с кораблей. Командование ВМФ сообщило, что оснастит Королевский флот 4-мя современными БПЛА с наземными станциями. Одним из кандидатов является реактивный беспилотник Banshee Jet 80+ от QinetiQ, который испытали в сентябре 2021 года и продолжили испытывать в прошлом июле.

Основные характеристики Banshee Jet 80+

Размах крыла: 2,5 м

Скорость: до 720 км/ч

Потолок: 9144 м

Минимальная высота: 5 м

Продолжительность полета: до 45 мин.

Тип двигателя: газо-турбинный

Длина: 2,85-2,95 м

Накануне Пентагон показал отправку новой партии вооружения в Украину. Контейнеры с вооружением и боеприпасами круглосуточно загружают в самолеты на базе МакГуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси.

Сообщали о том, что США намерены оснастить свою армию оружием против дронов. На закупки потратят $78 млн, а на исследования — $668 млн.