Украина получит боевые дроны ScanEagle, Puma и Banshee Jet 80: как они помогут ВСУ (видео)
Американские и британские беспилотники помогут ВСУ первыми обнаруживать противника и уничтожать точными ударами как днем, так и ночью.
В рамках нового пакета военной помощи на cумму $3 млрд США отправят Украине небольшие боевые дроны Puma и ScanEagle. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на действующих американских чиновников.
По их словам, власти США объявят о новой партии военной помощи 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости и уже 6 месяцев противостоит России. Пакет включает обучение военнослужащих обращению с техникой, и должен обеспечить украинцев ресурсами на несколько лет. Деньги потратят на различное вооружение, в том числе на закупку боевых дронов трех типов: ScanEagle, Puma и, впервые, Vampire.
БПЛА ScanEagle: быстрый и зоркий
Ранее уже писали о том, что США могут впервые отправить в Украину дроны ScanEagle за $19 млн. БПЛА может круглосуточно вести разведку благодаря передовому оборудованию для съемки и связи. По словам разработчиков, аппарат прост в обслуживании и выдерживает самые суровые погодные условия.
Основные характеристики ScanEagle
- Максимальный взлетный вес: 26,5 кг
- Максимальный вес полезной нагрузки: 5 кг
- Мощность полезной нагрузки: до 150 Вт
- Длина: 1,71 м
- Размах крыла: 3,1 м
- Время полета: 18 ч
- Потолок высоты: 5950 м
- Максимальная скорость: 148 км/ч
RQ-20 Puma: маленький и надежный дрон
Малый разведывательный дрон RQ-20 Puma разработан компанией AeroVironment и поставляется армии США с 2008 года. В апреле американские власти впервые обязались поставить Украине модели Puma 3 AE, которые имеют дополнительный отсек под полезную нагрузку. Он может запускаться с рук, транспортных средств или при помощи катапульты, и предназначен для ведения разведки днем и ночью, а также корректировки огня. Для этого БПЛА оснащен электрооптической камерой с 50-кратным зумом, датчиком освещения и лазерным указателем, вся информация передается по надежному защищенному каналу.
Основные характеристики RQ-20 Puma
- Размах крыла: 2,8 м
- Вес: 6,1 кг
- Скорость: 83 км/ч
- Крейсерская скорость: 37 км/ч
- Потолок: 150 м
- Радиус действия: 15 км
- Тип двигателя: электрический
- Длина: 1,4 м
- Продолжительность полета: 3,3 ч
Vampire: что известно о британской программе
Как пишет портал Janes, в рамках проекта Vampire Великобритания тестирует разведывательные беспилотники с неподвижным крылом, которые можно было бы запускать с кораблей. Командование ВМФ сообщило, что оснастит Королевский флот 4-мя современными БПЛА с наземными станциями. Одним из кандидатов является реактивный беспилотник Banshee Jet 80+ от QinetiQ, который испытали в сентябре 2021 года и продолжили испытывать в прошлом июле.
Основные характеристики Banshee Jet 80+
- Размах крыла: 2,5 м
- Скорость: до 720 км/ч
- Потолок: 9144 м
- Минимальная высота: 5 м
- Продолжительность полета: до 45 мин.
- Тип двигателя: газо-турбинный
- Длина: 2,85-2,95 м
Накануне Пентагон показал отправку новой партии вооружения в Украину. Контейнеры с вооружением и боеприпасами круглосуточно загружают в самолеты на базе МакГуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси.
Сообщали о том, что США намерены оснастить свою армию оружием против дронов. На закупки потратят $78 млн, а на исследования — $668 млн.