"Работа продолжается": Пентагон показал отправку новой партии вооружения в Украину (фото)

Контейнеры с боеприпасами и оружием грузят в самолет на объединенной базе МакГуайр-Дикс-Лейкхерст. Глава Минобороны Ллойд Остин подчеркнул, что работа идет круглосуточно.

Министерство обороны США показало, как военнослужащие 305-й авиапортовой эскадрильи ВВС США загружают в самолет контейнеры с боеприпасами и вооружением для отправки в Украину. Соответствующие фотографии опубликованы в официальном Twitter ведомства.

Подготовка к транспортировке новой партии оружия идет на объединенной базе МакГуайр-Дикс-Лейкхерст в штате Нью-Джерси.

[ + – ] Отправка оружия в Украину

Глава Минобороны США Ллойд Остин, в свою очередь, прокомментировал снимки и написал, что "работа продолжается, она никогда не останавливается".

"Наши военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа была техника, необходимая для защиты своей страны", – подчеркнул он.

[ + – ] Погрузка оружия для Украины на борт самолета в США.

Напомним, 23 августа стало известно, что США направят в Украину внеплановый пакет военной помощи общей стоимостью в $3 млрд как знак поддержки и в честь Дня независимости страны. Новое финансирование в значительной степени будет направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее мы писали о том, что США впервые отправят в Украину дроны ScanEagle за $19 млн. С помощью беспилотников ScanEagle ВСУ могут круглосуточно вести разведку местности. Аппарат может разгоняться до 148 км/ч.