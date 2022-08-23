США направят в Украину "подарочный" пакет военной помощи, — СМИ

На 3 миллиарда долларов США для украинских военных планируют закупить дроны, оружие и другое необходимое оборудование.

Как знак поддержки и в честь Дня независимости Украины США направят нашей стране внеплановый пакет военной помощи, размеров в $3 млрд. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на собственные источники.

"По мере того, как война России с Украиной затягивается, помощь США в сфере безопасности смещается в сторону более долгосрочной кампании", — сообщило издание, ссылаясь на полученную от компетентных источников информацию.

Редакция также проифнормировала, что внеплановая помощь от Соединенных Штатов будет состоять из денег, которые пойдут на финансирование контрактов на дроны, оружия и другого оборудования.

Ожидается, что о пакете объявят в среду, в день, когда война достигнет шестимесячной отметки, а Украина будет праздновать день своей независимости.

"В отличие от большинства предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить свою оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе". — пишет издание со ссылкой на своих официальных собеседников.

Ранее мы писали о том, что США впервые отправят в Украину дроны ScanEagle: особенности БПЛА за $19 млн. С помощью беспилотников ScanEagle ВСУ могут круглосуточно вести разведку местности. Аппарат может разгоняться до 148 км/ч.

Фокус также информировал своих читателей о том, что США передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму $775 млн. Помимо ScanEagle, американцы пообещали прислать ракеты, гаубицы, бронированные автомобили, противотанковые комплексы, бронебойные и артиллерийские снаряды.