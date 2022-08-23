США відправлять в Україну "подарунковий" пакет військової допомоги, — ЗМІ

На 3 мільярди доларів США для українських військових планують купити дрони, зброю та інше необхідне обладнання.

Як знак підтримки і на честь Дня незалежності України США надішлють нашій країні позаплановий пакет військової допомоги, у розмірі $3 млрд. Про це повідомило видання Associated Press із посиланням на власні джерела.

"У міру того, як війна Росії з Україною затягується, допомога США у сфері безпеки зміщується у бік більш довгострокової кампанії", — повідомило видання, посилаючись на отриману від компетентних джерел інформацію.

Редакція також проінформувала, що позапланова допомога від Сполучених Штатів складатиметься з грошей, які підуть на фінансування контрактів на дрони, зброю та інше обладнання.

Очікується, що про пакет оголосять у середу, в день, коли війна досягне шестимісячної позначки, а Україна святкуватиме день своєї Незалежності.

"На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування значною мірою спрямоване на те, щоб допомогти Україні зміцнити свою оборонну позицію у середньостроковій і довгостроковій перспективі", — пише видання з посиланням на своїх офіційних співрозмовників.

Раніше ми писали про те, що США вперше відправлять в Україну дрони ScanEagle: особливості БПЛА за $19 млн. За допомогою безпілотників ScanEagle ЗСУ можуть цілодобово проводити розвідку місцевості. Апарат може розганятися до 148 км/год.

Фокус також інформував своїх читачів про те, що США передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму $775 млн. Крім ScanEagle, американці пообіцяли надіслати ракети, гаубиці, броньовані автомобілі, протитанкові комплекси, бронебійні й артилерійські снаряди.