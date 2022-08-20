США вперше відправлять в Україну дрони ScanEagle: особливості БПЛА за $19 млн (відео)

За допомогою безпілотників ScanEagle ЗСУ можуть цілодобово проводити розвідку місцевості. Апарат може розганятися до 148 км/год.

У межах нового пакету військової допомоги США вперше передадуть Україні розвідувальні дрони ScanEagle. Фокус дізнався про характеристики та особливості апарату на офіційному сайті виробника — компанії The Boeing Insitu.

ScanEagle з 2004 року використовується сухопутними військами та з 2005 року — військово-морськими силами, відповідаючи жорстким вимогам оборонних, державних та комерційних замовників. Він призначений для ведення спостереження та розвідки, дозволяючи стежити за супротивником вдень і вночі "в найекстремальніших умовах світу". Корисне навантаження можна замінити в польових умовах, обладнавши дрон для зйомки, ретрансляції зв'язку або наведення вогню.

[ + – ] Дрон ScanEagle на службі ВМФ США Фото: Boeing

БПЛА оснащений двигуном, який працює на важкому паливі або бензині. Для спостереження він використовує електрооптичний модуль EO950, що включає камеру та телескоп для наближення, а також камеру середнього інфрачервоного спектру. Він може записувати відео на аналоговий носій або передавати захищеним цифровим каналом. Україна отримає 15 таких дронів від Пентагону, кожен із них на комерційному ринку коштує понад $19 млн.

[ + – ] Пристрій дрону ScanEagle

Основні характеристики ScanEagle

Максимальна злітна вага: 26,5 кг

Максимальна вага корисного навантаження: 5 кг

Потужність корисного навантаження: до 150 Вт

Довжина: 1,71 м

Розмах крила: 3,1 м

Час польоту: 18 годин

Стеля висоти: 5 950 м

Максимальна швидкість: 148 км/год

Раніше писали, що США передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму $775 млн. Крім ScanEagle, американці пообіцяли відправити ракети, гаубиці, броньовані автомобілі, протитанкові комплекси, бронебійні та артилерійські снаряди.

Писали також, що Тайвань передав Україні незвичайні дрони-міномети Revolver 860. Такі пристрої спочатку поставили Польщі, яка пізніше доставила їх ЗСУ. За даними джерел, Revolver 860 вже застосовується на війні в Україні.