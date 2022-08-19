Ракети, безпілотники та Javelin: Пентагон анонсував новий пакет допомоги для ЗСУ

У Міноборони США заявили, що вони вивчають питання передачі нових видів озброєння для перелому ситуації на півдні та сході України.

Міністерство оборони США анонсувало постачання нового озброєння Україні, до якого входять боєприпаси, 15 безпілотників Sky Eagle і багато іншого. Про це повідомляє Reuters.

Новий пакет військової допомоги включає озброєння на 775 млн доларів. До нього увійдуть:

протилокаційні ракети HARM 88

ракети для РСЗВ HIMARS

16 105-мм гаубиць і 36 тисяч боєприпасів

15 безпілотників Scan Eagle

40 захищених машин класу MRAP

ПТРК TOW

1000 ПТРК Javelin

2000 бронебійних снарядів

Також було заявлено, що в США вивчають можливість постачання Києву нових видів озброєння, щоб Україна могла переламати ситуацію на полі бою на півдні та на сході країни. У Пентагоні заявили, що ППО NASAMS передадуть українській стороні протягом двох-трьох місяців.

Загальна сума військової допомоги Україні від Штатів становить 10,6 млрд доларів.

Американський журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін зазначає, що йдеться про боєприпаси до HIMARS, які "справді змінили динаміку на полі бою".

Нагадаємо, 9 серпня Пентагон підтвердив передачу Україні ракет AGM-88 HARM. Вони сумісні з українськими винищувачами.

Раніше про нову партію військової допомоги заявили в Естонії, ЗСУ отримає летальну зброю та польовий госпіталь.