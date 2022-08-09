Можуть вплинути на російські радари: Пентагон підтвердив передавання Україні ракет AGM-88 HARM

Протирадіолокаційні ракети сумісні з українськими літаками. Їх використання дозволить ЗСУ "осліпити" армію окупантів, створивши перевагу для контрнаступу.

Сполучені Штати у попередніх пакетах військової допомоги надали Україні протирадіолокаційні ракети, повідомив заступник міністра оборони США Колін Каль, повідомляє "Голос Америки".

"До нещодавніх пакетів військової допомоги ми додали певну кількість протирадіолокаційних ракет, — сказав Колін. — Вони можуть бути випущені з українських літаків, і вплинути на російські радари й інші речі".

За словами заступника міністра оборони, Україні також надали запчастини для літаків, що дозволить відремонтувати винищувачі МіГ-29, збільшивши кількість робочої техніки.

Видання нагадує, що до цієї заяви в Міноборони США офіційно не оголошували про те, що Україні надали протирадіолокаційні ракети. Про це говорив міністр оборони України Олексій Резніков у липні. За його словами, це дозволить ЗСУ "осліпити" російські війська та отримати перевагу для контрнаступу.

Що являють собою ракети HARM

AGM-88 HARM — це високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, яка може наводитися на високочастотні РЛС. Ракета HARM вираховує місце розташування цілі та здатна її уразити навіть якщо РЛС була вимкнена.

дальність дії ракет – до 150 км;

довжина ракети – 4,17 м. Діаметр – 0,25 м;

маса бойової частини – 66 кг.

[ + – ] Ракети AGM-88 HARM вже використовують захисники України

Раніше російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ 7 серпня вперше застосували в бою авіаційну ракету AGM-88 HARM американського виробництва для ураження радіолокаційних станцій окупантів. Як докази публікували фото з уламками ракети, на яких видно американське маркування.

Про те, як могли запустити ракети AGM-88, не повідомлялося. Є кілька можливих варіантів: пуск із натовського винищувача, модернізація українських літаків для пусків подібних ракет та наявність спеціальної наземної установки.