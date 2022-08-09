Могут повлиять на российские радары: Пентагон подтвердил передачу Украине ракет AGM-88 HARM

Противорадиолокационные ракеты совместимы с украинскими самолетами. Их использование позволит ВСУ "ослепить" армию оккупантов, создав преимущество для контрнаступления.

Соединенные Штаты в предыдущих пакетах военной помощи предоставили Украине противорадиолокационные ракеты, сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, передает "Голос Америки".

"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, — сказал Колин. — Они могут быть выпущены с украинских самолетов, и повлиять на российские радары и другие вещи".

По словам замминистра обороны, Украине также предоставили запчасти для самолетов, что позволит отремонтировать истребители МиГ-29, увеличив количество рабочей техники.

Издание напоминает, что до этого заявления в Минобороны США официально не объявляли о том, что Украине предоставили противорадиолокационные ракеты. Об этом говорил министр обороны Украины Алексей Резников в июле. По его словам, это позволит ВСУ "ослепить" российские войска и получить преимущество для контрнаступления.

Что представляют собой ракеты HARM

AGM-88 HARM — это высокоскоростная противорадиолокационная ракета, которая может наводиться на высокочастотные РЛС. Ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна ее поразить даже если РЛС была выключена.

Дальность действия ракет – до 150 км.

Длина ракеты — 4,17 м. Диаметр — 0,25 м.

Масса боевой части — 66 кг.

[ + – ] Ракеты AGM-88 HARM уже используют защитники Украины

Ранее российские СМИ сообщили, что ВСУ 7 августа впервые применили в бою авиационную ракету AGM-88 HARM американского производства для поражения радиолокационных станций оккупантов. В качестве доказательств публиковали фото с обломками ракеты, на которых видна американская маркировка.

О том, как могли запустить ракеты AGM-88, не сообщалось. Есть несколько возможных вариантов: пуск с натовского истребителя, модернизация украинских самолетов для пусков подобных ракет и наличие специальной наземной установки.