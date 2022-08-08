ВСУ впервые ударили ракетой AGM-88 HARM: из чего могли запустить антирадарный боеприпас

Есть несколько вариантов как мог состояться пуск ракеты AGM-88 — пуск с натовского истребителя, модернизация украинских самолетов для пусков подобных ракет и наличие специальной наземной установки.

В роСМИ опубликовали фотографию остатков ракет AGM-88 HARM, которыми якобы нанесли удар украинские военные. В The War Zone предположили, из чего могли запускать антирадарные ракеты.

AGM-88 HARM — это высокоскоростная антирадарная ракета, которая предназначена для уничтожения или выведения из строя радиолокационных станций. Автор отмечает, что ракета HARM использовалась в разных войнах и при разных операциях. Это ракета, которая показала свою эффективность.

Из чего ВСУ могли запустить ракету AGM-88 HARM?

Натовский истребитель

Сама ракета изначально изготавливалась как авиационная. Ее могут запускать натовские истребители. Поэтому некоторые обозреватели начали утверждать, что это был пуск из западного истребителя. Однако нет никаких доказательств, что это был пуск из такого самолета. Более такого отмечается, что НАТО продолжает политику избегания прямой военной конфронтации с Россией.

[ + – ] F-16CJ с ракетой AGM-88 HARM под крылом

Теоретически, самолет страны-НАТО мог запустить ракету где-то с территории Беларуси, чтобы накрыть российское ПВО, но шансы этого околонулевые. Вдобавок авторы считают, что Россия бы сразу же начала бы об этом везде трубить.

ВСУ модернизировали свои истребители для пусков ракет AGM-88 HARM

Другим вариантом, как украинские военные могли бы запустить ракету — это модернизировать свои советские истребители. Проблема в этом случае состоит в том, что у украинских ВВС нет нужного ПО для пуска таких ракет. AGM-88 может работать с минимальной интеграцией, потенциально даже с планшетом. Но в советских истребителей вообще нет нужных интерфейсов на уровне базовой архитектуры самолета.

[ + – ] Словацкие МиГ-29 Фото: militarytimes.com

Вместе с тем не исключено, что ВВС Украины получили несколько советских истребителей из стран НАТО, которые прошли нужную модернизацию для пуска ракет HARM.

Этот вариант автор также считает маловероятным из-за динамики боев, а также необходимости проведения дополнительного обучения для украинских летчиков.

Ракету AGM-88 HARM адаптировали под пуск с земли

Наиболее вероятный вариант — пуск ракеты с комплекса наземного базирования. Такие примеры уже были, в частности, ЦАХАЛ использовал корпус танка M4A1 Sherman для базы ракетной установки. Она получила название "Килшон" и находилась в эксплуатации после войны Судного дня.

[ + – ] Израильский вариант наземной станции для пуска ракет "Килшон"

Были и еще подобные разработки, которые показали жизнеспособность наземных пусковых установок для ракет AGM-88. Сейчас концепцию продолжают развивать. Northrop Grumman проводят испытания для усовершенствованной ракеты AGM-88E — это более современная и мощная противолорадиолокационная ракета. Вместе с ней испытывают и ракеты AGM-88G и AARGM-ER.

В пользу наземного базирования выступает факт адаптации ракет Brimstone на наземных установках в ВСУ. Они уже применяются украинской армии на импровизированной установке.

Наземное базирование — лучший вариант для ВСУ

В издании подчеркивают, что применение ракет AGM-88 HARM имеет огромный вес из-за наличия российских средств ПВО малой и средней дальности очень близко к линии фронта. Антирадарные ракеты могут поставить под угрозу российские системы ПВО, что позволит Украине более эффективно применять авиацию и "ослеплять" ВС РФ.

Напомним, 25 июля Резников заявил, что ВСУ получают новые противорадиолокационный ракеты, которые будут "ослеплять врага".