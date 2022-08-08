ЗСУ вперше вдарили ракетою AGM-88 HARM: із чого могли запустити антирадарний боєприпас

Є кілька варіантів, як міг відбутися пуск ракети AGM-88, — пуск із натовського винищувача, модернізація українських літаків для пусків подібних ракет і наявність спеціальної наземної установки.

У Росії опублікували фотографію залишків ракет AGM-88 HARM, якими нібито завдали удару українські військові. У The War Zone припустили, з чого могли запускати антирадарні ракети.

AGM-88 HARM — це високошвидкісна антирадарна ракета, яка призначена для знищення або виведення з ладу радіолокаційних станцій. Автор зазначає, що ракету HARM використовували в різних війнах і під час різних операцій. Це ракета, яка показала свою ефективність.

Із чого ЗСУ могли запустити ракету AGM-88 HARM?

Натовський винищувач

Сама ракета спочатку виготовлялася як авіаційна. Її можуть запускати натовські винищувачі. Тому деякі оглядачі почали стверджувати, що це був запуск із західного винищувача. Однак немає жодних доказів, що це був запуск із такого літака. Крім того, зазначається, що НАТО продовжує політику уникнення прямої військової конфронтації з Росією.

[ + – ] F-16CJ із ракетою AGM-88 HARM під крилом

Теоретично літак країни-НАТО міг запустити ракету десь із території Білорусі, щоб накрити російське ППО, але шанси цього близькі до нуля. До того ж автори вважають, що Росія відразу ж почала б про це скрізь трубити.

ЗСУ модернізували свої винищувачі для пусків ракет AGM-88 HARM

Іншим варіантом, як українські військові могли б запустити ракету, — модернізувати свої радянські винищувачі. Проблема в цьому випадку полягає в тому, що українські ВПС не мають потрібного ПЗ для пуску таких ракет. AGM-88 може працювати з мінімальною інтеграцією, потенційно навіть із планшетом. Але в радянських винищувачів взагалі немає потрібних інтерфейсів на рівні базової архітектури літака.

[ + – ] Словацькі МІГ-29 Фото: militarytimes.com

Водночас не виключено, що ВПС України отримали кілька радянських винищувачів із країн НАТО, які пройшли потрібну модернізацію для запуску ракет HARM.

Цей варіант автор також вважає малоймовірним через динаміку боїв і необхідність проведення додаткового навчання для українських льотчиків.

Ракету AGM-88 HARM адаптували під пуск із землі

Найімовірніший варіант — пуск ракети з комплексу наземного базування. Такі приклади вже були, зокрема, ЦАХАЛ використовував корпус танка M4A1 Sherman для бази ракетної установки. Вона отримала назву "Кілшон" і перебувала в експлуатації після війни Судного дня.

[ + – ] Ізраїльський варіант наземної станції для пуску ракет "Кілшон"

Були ще подібні розробки, які показали життєздатність наземних пускових установок для ракет AGM-88. Нині концепцію продовжують розвивати. Northrop Grumman проводять випробування для вдосконаленої ракети AGM-88E — це більш сучасна та потужна протилорадіолокаційна ракета. Разом із нею випробовують і ракети AGM-88G та AARGM-ER.

На користь наземного базування виступає факт адаптації ракет Brimstone на наземних установках у ЗСУ. Вони вже застосовуються українською армією на імпровізованій установці.

Наземне базування — найкращий варіант для ЗСУ

У виданні наголошують, що застосування ракет AGM-88 HARM має величезну вагу через наявність російських засобів ППО малої та середньої дальності дуже близько до лінії фронту. Антирадарні ракети можуть поставити під загрозу російські системи ППО, що дозволить Україні ефективніше застосовувати авіацію та "осліплювати" ЗС РФ.

Нагадаємо, 25 липня Резніков заявив, що ЗСУ отримують нові протирадіолокаційні ракети, які "осліплюватимуть ворога".