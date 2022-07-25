Українська армія отримає нові антирадарні ракети, — Резніков (відео)

За словами глави Міноборони, ракети допоможуть Збройним силам під час контрнаступу. Вони "сліпитимуть" ворога.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що партнери переконалися в ефективному використанні західної зброї. Тому незабаром ЗСУ отримають протирадіолокаційні ракети. Про це глава Міноборони повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону.

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За словами Резнікова, західні партнери дуже задоволені використанням їхньої зброї. Особливо високоточними ударами HIMARS, якими вже знищили 50 складів із боєприпасами ЗС РФ. Тому тепер українська армія отримає спеціальні антирадарні ракети.

"Ми отримуємо спеціальні антирадарні ракети, яких у нас раніше не було. Це дозволить нам із вами ефективно знищувати їхню систему радарів. Осліплювати, по суті ворога, що надалі нам дасть перевагу в контрнаступі", — наголосив Резніков.

Якихось подробиць міністр тут не повідомив, але додамо, що у світі існують різні типи антирадарних ракет — "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-повітря", "земля-земля".

Нагадаємо, Резніков заявив, що одна з країн-партнерів готова передати Україні танки Leopard. Навчання екіпажів може розпочатися у країнах Балтії. Також міністр заявив, що ЗСУ знищили 50 складів боєприпасів ЗС РФ за допомогою HIMARS.

В Україну також прибули перші ЗСУ Gepard. Три установки разом із боєкомплектом уже в нашій країні.