ЗСУ знищили вже 50 російських складів БК за допомогою HIMARS, — Резніков

Через масову ліквідацію складів війська РФ відчувають складності з логістикою і позбавляються можливості вести активні бойові дії.

Збройні сили України знищили 50 складів боєприпасів російських військ через реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами глави Міноборони, західні партнери провели підрахунки, результати яких збігаються з даними української влади. Згідно з ними, йдеться "про пів сотні об'єктів, де зберігаються боєприпаси" російських військ, повідомив Резніков.

"Ті ж HIMARS наші артилеристи використовують дуже філігранно… (Удари по російських складах БК) обрізають їхні логістичні ланцюжки та позбавляють їх можливості вести активні бойові дії, випускати велику кількість снарядів по наших Збройних силах", — заявив міністр оборони.

Глава відомства зазначив, що завдяки ефективному використанню західної техніки українськими бійцями рівень довіри партнерів до Києва зростає і зрештою ЗСУ отримують більше військової допомоги. Також Резніков додав, що в розпорядження ЗСУ вже надійшли три німецькі САУ "Гепард" разом із десятками тисяч снарядів до них. За словами міністра оборони, всього на Україну очікує 15 "Гепардів".

Крім цього, чиновник закликав закордонних виробників військово-промислового комплексу постачати Україні сучасну зброю, щоб ЗСУ могли продемонструвати, як вона працює на полі бою.

Нагадаємо, за словами командира батальйону 93-ї механізованої бригади Богдана Дмитрука, після удару по складу ЗС РФ в окупованому Ізюмі Харківської області, кількість російських обстрілів скоротилася вдесятеро.

Також ми писали, що США можуть надіслати ЗСУ до 30 систем залпового вогню HIMARS та MRLS.