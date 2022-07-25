ВСУ уничтожили уже 50 российских складов БК при помощи HIMARS, — Резников

Из-за массовой ликвидации складов войска РФ испытывают сложности с логистикой и лишаются возможности вести активные боевые действия.

Вооруженные силы Украины уничтожили 50 складов боеприпасов российских войск при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

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По словам главы Минобороны, западные партнеры провели подсчеты, результаты которых совпадают с данными украинских властей. Согласно им, речь идет "о полусотни объектах, где хранятся боеприпасы" российских войск, сообщил Резников.

"Те же HIMARS наши артиллеристы используют очень филигранно… (Удары по российским складам БК) обрезают их логистические цепочки и лишают их возможности вести активные боевые действия, выпускать большое количество снарядов по нашим Вооруженным силам", — заявил министр обороны.

Глава ведомства указал, что, благодаря эффективному использованию западной техники украинскими бойцами, уровень доверия партнеров к Киеву возрастает и в результате ВСУ получают больше военной помощи. Также Резников добавил, что в распоряжение ВСУ уже поступили три немецких САУ "Гепард" вместе с десятками тысяч снарядов к ним. По словам министра обороны, всего Украина ожидает 15 "Гепардов".

Помимо этого чиновник призвал зарубежных производителей военно-промышленного комплекса поставлять Украине современное оружие, чтобы ВСУ могли продемонстрировать, как она работает на поле боя.

Напомним, по словам командира батальона 93-ей механизированной бригады Богдана Дмитрука, после удара по складу ВС РФ в оккупированном Изюме Харьковской области, количество российских обстрелов сократилось в десять раз.

Также мы писали, что США могут отправить ВСУ до 30 систем залпового огня HIMARS и MRLS.