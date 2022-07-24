США могут отправить ВСУ до 30 систем залпового огня HIMARS и MRLS, – конгрессмен

Глава Комитета вооруженных сил утверждает, что украинские военные получат максимальное число американских и британских РСЗО. По оценкам министра обороны Украины, для остановки наступления ВС РФ надо минимум 50 HIMARS.

Соединенные Штаты и их союзники смогут отправить Вооруженным силам Украины 25-30 ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит.

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"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Сейчас цель – достичь количества 25-30 РСЗО", — сказал он.

Конгрессмен пояснил, что в указанном количестве будет сочетание HIMARS, нескольких британских систем MLRS и других.

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"Будем стараться предоставить как можно больше. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – продолжил Смит.

Поставки HIMARS – сколько нужно РСЗО для победы над РФ

Не менее важный вопрос – логистика доставки ракет для РСЗО HIMARS, добавил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Меня здесь хорошо поймут военные. Эта логистика является и будет системной для обеспечения стабильной и эффективной работы РСЗО на разных участках фронта", – сообщил он.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что соглашение по открытию портов Одессы была бы невозможной без применения систем HIMARS.

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Совершенно ясно, что война закончится раньше, если мы скорее вооружим Украину", – написал литовский министр.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что ВСУ нужно 50 РСЗО HIMARS для эффективного сдерживания наступления ВС РФ. По сведениям министра, если будет 100 РСЗО, то украинские военные проведут эффективное контрнаступление.

Напомним, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о нежелании поставлять ВСУ ракеты для HIMARS, которые бьют на 300 километров. Использование дальнобойных боеприпасов может ухудшить ситуацию в Украине, уверены американские чиновники.

Президент США Джо Байден 22 июля подписал новый пакет военной помощи Украине на 270 миллионов долларов. В него входит поставка еще 4 систем HIMARS.

Благодаря применению РСЗО HIMARS у ВС РФ в последние две недели сильно увеличилось число погибших офицеров. Журналисты узнали о почти 5 тыс. погибших солдат и офицерах к 22 июля.