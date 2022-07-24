США можуть відправити ЗСУ до 30 систем залпового вогню HIMARS та MRLS, – конгресмен

Голова Комітету збройних сил стверджує, що українські військові отримають максимальну кількість американських та британських РСЗВ. За оцінками міністра оборони України, для зупинення наступу ЗС РФ потрібно щонайменше 50 HIMARS.

Сполучені Штати та їхні союзники можуть відправити Збройним силам України 25-30 ракетних систем залпового вогню HIMARS. Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки зможемо. Не факт, що в нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Наразі мета — досягти кількості 25-30 РСЗВ", — сказав він.

Конгресмен пояснив, що у цій кількості буде поєднання HIMARS, кількох британських систем MLRS та інших.

[ + – ] У США заявили, що 50 установок HIMARS буде складно відправити ЗСУ

"Намагатимемося надати якомога більше. Але 50 або 60 установок буде складно зібрати, ми хочемо досягти цифри в 25 або 30 і надати якнайбільше артилерії та ракет для цих систем", — продовжив Сміт.

Постачання HIMARS — скільки потрібно РСЗВ для перемоги над РФ

Не менш важливим питанням є логістика доставки ракет для РСЗВ HIMARS, додав глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Мене тут добре зрозуміють військові. Ця логістика є і буде системною для забезпечення стабільної та ефективної роботи РСЗВ на різних ділянках фронту", — повідомив він.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс підкреслив, що угода щодо відкриття портів Одеси була б неможливою без застосування систем HIMARS.

[ + – ] ЗСУ потрібно 50 HIMARS, щоб ефективно стримувати наступ російських військ Фото: ukranews.com

Цілком зрозуміло, що війна закінчиться раніше, якщо ми скоріше озброїмо Україну", — написав литовський міністр.

Міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що ЗСУ потрібно 50 РСЗВ HIMARS для ефективного стримування наступу ЗС РФ. За даними міністра, якщо буде 100 РСЗВ, то українські військові проведуть ефективний контрнаступ.

Нагадаємо, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив про небажання постачати ЗСУ ракети для HIMARS, які б'ють на 300 кілометрів. Використання далекобійних боєприпасів може погіршити ситуацію в Україні, упевнені американські урядовці.

Президент США Джо Байден 22 липня підписав новий пакет військової допомоги Україні на 270 мільйонів доларів. В нього входить постачання ще 4 систем HIMARS.

Завдяки застосуванню РСЗВ HIMARS у ЗС РФ останні два тижні сильно збільшилася кількість загиблих офіцерів. Журналісти дізналися про майже 5 тис. загиблих солдатів та офіцерів до 22 липня.