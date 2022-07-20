"Це не стратегія м'ясорубки": Україні потрібно 100 HIMARS для контрнаступу, — Резніков

За словами Міністра оборони України, лінія фронту досить довга — близько 2500 км. Приблизно стільки ж відокремлює Барселону від Варшави. Але наявність у наших військових 50 РСЗВ HIMARS дозволить стримувати наступ росіян і внесе перелом у хід війни.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для ефективного стримування наступу російських військ ЗСУ потрібно 50 РСЗВ HIMARS, а 100 таких систем дозволять уже проводити ефективний контрнаступ. Найближчим часом очікується ще більше постачання високоточних мобільних установок "Хаймарсів". Про це український урядовець повідомив в інтерв'ю Atlantic Council.

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HIMARS знищили 30 складів боєприпасів і КП

За словами Резнікова, присутність восьми систем HIMARS в Україні дозволили зруйнувати близько 30 командних пунктів і складів боєприпасів російських військ.

"У нас їх буде ще більше, мені про це відомо. Але й наявне озброєння дозволило суттєво уповільнити наступ росіян і знизити інтенсивність їхніх обстрілів. Тобто це працює. Ми вдячні нашим партнерам за HIMARS і MLRS [M270]. Щоб відкинути ворога, потрібно близько 50 таких систем із огляду на те, що лінії фронту в Україні — близько 2500 км", — зазначив Резніков.

[ + – ] Рєзніков про HIMARS — із 18: 43

Лінія фронту — як від Варшави до Барселони

Для наочності він пояснив, що протяжність поточної лінії фронту можна порівняти з відстанню від Варшави до Барселони та назвав передову в Україні щитом Європи: 2500 км активного фронту.

"Для ефективного контрнаступу нам потрібно щонайменше сто M142 HIMARS. Вони стануть геймченджером — внесуть перелом у хід війни", — пояснив Резніков.

[ + – ] MLRS M270

"Ми почали застосовувати ракети для HIMARS або MLRS M270, радіус дії яких становить 80 км. Ми довели нашим партнерам, що можемо витрачати їх економно й точно, — підкреслив він. — Росіяни почали ... [hide — підказали міністру потрібне слово] ховатися вглиб подалі від наших позицій.Тому тепер потрібні ще далекобійніші ракети: дальністю понад 100, 150 км, щоб їх вражати. Це дозволило б нам зруйнувати логістику та відрізати постачання російських військ. Із цієї причини я дотримуюся ідеї того, що нам не потрібна стратегія м'ясорубки".

[ + – ] HIMARS: характеристики

HIMARS: дальність стрільби

Дальність HIMARS (або "хімарс", як ще вимовляють цей акронім) — мабуть, головна перевага цих РСЗВ.

Прицільна дальність цих систем — від 2 до 300 км;

Максимальна дальність — 500 км для ракет класу Precision Strike; Missile компанії Lockheed Martin

Кругове можливе відхилення (КМО) — не більше 5-10 метрів;

РСЗВ HIMARS розміщується, веде вогонь і їде на нове місце за кілька хвилин. Усе це за умов підвищеної загрози.

[ + – ] "Хімарси" в Україні

M142 HIMARS: характеристики

"Хаймарси" розроблялися конструкторами Lockheed Martin наприкінці 90-х років як система на колісному шасі, що підвищувало мобільність, порівняно з MLRS M270 на гусеничній тязі.

Вага вантажівки HIMARS — 16 тонн;

Вага корисного навантаження — 5 тонн;

Комплектується шістьма ракетами, якщо це ракети класу MGM-140 ATACMS, то одна ракета.

РСЗВ HIMARS перевозиться військово-транспортним літаком С-130 "Геркулес".

[ + – ] РСЗВ HIMARS: характеристики

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов пояснив: Україна вже отримує далекобійні снаряди для M142 HIMARS. Наразі в розпорядженні ЗСУ є системи з більшим радіусом дії, ніж це було спочатку. Крім того, Україна може отримати ракети IRIS-T і Tomahawk для посилення своєї протиракетної оборони та знищення російських "Калібрів", якими обстрілюють українські міста.

Військовий експерт Роман Світана розповів, що Україні обіцяють надіслати системи IRIS-T, але якщо ЗСУ отримають ракети Tomahawk, їх усе ж таки не будуть застосовувати так само безладно, як це роблять російські повітряно-галактичні війська.

Крім ракет, США планують передати Україні винищувачі F-16 та F-15, для чого в американському бюджеті вже заклали відповідне фінансування. Проте треба сказати, що запаси західного ВПК не нескінченні. Представники Northrop Grumman запросили точний список зброї для України, яка знадобиться на період тривалої війни. Запит у компанії пояснили тим, що запаси не розраховувалися на затяжні військові конфлікти.

Раніше Фокус повідомляв, що глава Міноборони України закликав західні країни тестувати нову зброю на російських військах. У війні проти Росії партнери зможуть отримати нову інформацію про свою зброю.