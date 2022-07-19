"Дайте инструменты": глава МО Украины призвал Запад тестировать оружие на войсках РФ

Глава ведомства Алексей Резников сообщил, что партнеры Украины смогут получить новую информацию о своем вооружении, благодаря применению ее в войне против России.

Вооруженные силы Украины нуждаются в большем количестве военной техники для освобождения территорий страны. На фоне этого страны Запада могли бы протестировать новое вооружение в войне Украины против России. Об этом в интервью для Atlantic Council во вторник, 19 июля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По словам главы украинского оборонного ведомства, партнеры Киева, такие как Варшава, Вашингтон, Париж, Берлин и Анкара, могли бы протестировать свое вооружение в войне Украины против РФ, передав его Киеву.

"Давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будут новые данные о работе оружия", — сказал чиновник.

Резников отметил, что Вооруженным силам Украины удалось освободить от оккупантов уже более тысячи городов и сел, однако в дальнейшем потребуется освободить более 2,5 тыс. населенных пунктов. Резников выразил уверенность, что Украина сможет победить Россию в текущей войне, однако это зависит от того, насколько сильно мировое сообщество готов поддерживать Киев в этом противостоянии.

Министр добавил, что жители временно оккупированных территорий Украины оказывают активное сопротивление российским силам, добавив, что юг страны "будет определенно освобожден", однако для этого необходимо больше западного вооружения, в том числе реактивных систем западного огня. Резников сообщил, что ВСУ придерживаются тактики маневрированной обороны, в то время как РФ использует стратегию "заваливания мясом" в отношении украинских войск.

Помимо этого Резников указал, что ВСУ использует американские РСЗО HIMARS "с хирургической точностью", благодаря чему были уничтожены около 30 командных пунктов армии РФ и складов боеприпасов.

Напомним, российские телеграм-каналы сегодня сообщили, что Вооруженные силы Украины уже применили американские реактивные системы залпового огня M270.

Также мы писали, что российские СМИ со ссылкой на донецких боевиков сообщили, что ВСУ получили ракеты для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.