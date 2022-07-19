"Дайте інструменти": глава МО України закликав Захід тестувати зброю на військах РФ

Глава відомства Олексій Резніков повідомив, що партнери України зможуть отримати нову інформацію про своє озброєння завдяки його застосуванню у війні проти Росії.

Збройні сили України потребують більшої кількості військової техніки для визволення територій країни. На тлі цього Захід міг би протестувати нове озброєння у війні України проти Росії. Про це в інтерв'ю Atlantic Council у вівторок, 19 липня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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За словами глави українського оборонного відомства, партнери Києва, такі як Варшава, Вашингтон, Париж, Берлін та Анкара, могли б протестувати своє озброєння у війні України проти РФ, передавши його Києву.

"Давайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас будуть нові дані щодо роботи зброї", — сказав чиновник.

Резніков зазначив, що Збройним силам України вдалося звільнити від окупантів вже понад тисячу міст і сіл, проте надалі буде потрібно звільнити понад 2,5 тис. населених пунктів. Резніков висловив упевненість, що Україна зможе перемогти Росію в поточній війні, однак це залежить від того, наскільки світова спільнота готова підтримувати Київ у цьому протистоянні.

Міністр додав, що жителі тимчасово окупованих територій України чинять активний опір російським силам, додавши, що південь країни "буде безперечно звільнений", проте для цього необхідно більше західного озброєння, зокрема реактивних систем західного вогню. Резніков повідомив, що ЗСУ дотримуються тактики маневреної оборони, тоді як РФ використовує стратегію "завалювання м'ясом" щодо українських військ.

Крім цього Резніков зазначив, що ЗСУ використовує американські РСЗВ HIMARS "з хірургічною точністю", завдяки чому було знищено близько 30 командних пунктів армії РФ та складів боєприпасів.

Нагадаємо, російські телеграм-канали сьогодні повідомили, що Збройні сили України вже застосували американські реактивні системи залпового вогню M270.

Також ми писали, що російські ЗМІ з посиланням на донецьких бойовиків повідомили, що ЗСУ отримали ракети для РСЗВ HIMARS, здатні уражати цілі на відстані до 300 кілометрів.