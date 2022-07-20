Украине нужно 100 систем HIMARS для контрнаступления, — Резников (видео)

По словам министра обороны Украины, линия фронта достаточно длинная — около 2500 км. Примерно столько же отделяет Барселону от Варшавы. Но наличие у наших военных 50 РСЗО HIMARS позволит сдерживать наступление россиян и внесет перелом в ход войны.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для эффективного сдерживания наступления российских войск ВСУ нужно 50 РСЗО HIMARS, а 100 таких систем позволят уже проводить эффективное контрнаступление. В ближайшее время ожидается еще больше поставок высокоточных мобильных установок "Хаймарсов". Об этом украинский чиновник сообщил в интервью Atlantic Council.

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По словам Резникова, присутствие восьми таких систем в Украине позволили разрушить порядка 30 командных пунктов и складов боеприпасов российских войск.

"У нас их будет еще больше, мне об этом известно. Но и имеющееся вооружение позволило существенно замедлить наступление россиян и снизить интенсивность их обстрелов. То есть это работает. Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и MLRS [M270]. Чтобы отбросить врага, нужно порядка 50 таких систем, учитывая то, что линии фронта в Украине — около 2500 км", — отметил Резников.

[ + – ] Резников об американских РСЗО — с 18: 43

Линия фронта — как от Варшавы до Барселоны

Для наглядности он объяснил, что протяженность текущей линии фронта сравнима с расстоянием от Варшавы до Барселоны и назвал передовую в Украине щитом Европы: 2500 км активного фронта.

"Для эффективного же контрнаступления нам нужно по меньшей мере сто HIMARS. Они станут геймченджером — внесут перелом в ход войны", — пояснил Резников.

[ + – ] MLRS M270

"Мы начали применять ракеты для HIMARS или MLRS M270, радиус действия которых составляет 80 км. Мы доказали нашим партнерам, что можем расходовать их экономно и точно, — подчеркнул он. — Россияне начали… [hide — подсказали министру нужное слово] прятаться вглубь, подальше от наших позиций. Поэтому теперь нужны еще более дальнобойные ракеты: дальностью более 100, 150 км, чтобы их поражать. Это бы позволило нам разрушить логистику и отрезать снабжение российских войск. По этой причине я придерживаюсь идеи того, что нам не нужна стратегия мясорубки".

[ + – ] Американские РСЗО

Прицельная дальность этих систем — от 2 до 300 км;

Максимальная дальность — 500 км для ракет класса Precision Strike; Missile компании Lockheed Martin

Круговое вероятное отклонение (КВО) — в пределах 5-10 метров;

РСЗО HIMARS размещается, ведет огонь и уезжает на новое место за несколько минут. Все это в условиях повышенной угрозы.

[ + – ] "Химарсы" в Украине

M142 HIMARS: технические характеристики

"Хаймарсы" разрабатывались конструкторами Lockheed Martin в конце 90-х годов в качестве системы на колесном шасси, что повышало мобильность, в сравнении с MLRS M270 на гусеничной тяге.

Вес грузовика — 16 тонн;

Вес полезной нагрузки — 5 тонн;

Комплектуется шестью ракетами, если это ракеты класса MGM-140 ATACMS, то ракета одна.

РСЗО HIMARS перевозится на военно-транспортном самолете С-130 "Геркулес".

[ + – ] РСЗО HIMARS: характеристики

Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил: Украина уже получает дальнобойные снаряды для M142 HIMARS. Сейчас в распоряжении ВСУ есть системы с большим радиусом действия, чем это было первоначально. Более того, Украина может получить ракеты IRIS-T и Tomahawk для усиления своей противоракетной обороны и уничтожения российских "Калибров", которыми обстреливают украинские города.

Военный эксперт Роман Свитана рассказал, что Украине обещают поставить системы IRIS-T, но если ВСУ получат ракеты Tomahawk, их все же не будут применять так же беспорядочно, как это делают российские воздушно-галактические войска.

Помимо ракет, США планируют передать Украине истребители F-16 и F-15, для чего в американском бюджете уже заложено соответствующее финансирование. Однако, надо сказать, что запасы западного ВПК не бесконечны. Представители Northrop Grumman запросили точный список оружия для Украины, которое понадобится на период длительной войны. Запрос в компании объяснили тем, что имеющиеся запасы не рассчитывались на затяжные военные конфликты.

Ранее Фокус сообщал, что глава Минобороны Украины призвал западные страны тестировать новое оружие на российских войсках. В войне против России партнеры смогут получить новую информацию о своем оружии.