Більше HIMARS та Phoenix Ghost Україні: США оголосили новий пакет допомоги на $270 млн

Крім нового пакету допомоги, Байден підписав указ про виділення ще 175 млн доларів Держсекретарю США, якими той має розпорядитися для надання військової допомоги Києву.

Президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні обсягом 270 мільйонів доларів, до якого включено постачання чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це у п'ятницю, 22 липня, повідомляє видання Washington Post з посиланням на представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

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За словами представника адміністрації президента Джо Байдена, до нового пакета допомоги увійдуть чотири РСЗВ HIMARS і 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost. Кірбі зазначив, що саме це озброєння раніше дозволило українським військам продовжувати бойові дії, попри перевагу російських військ в артилерії.

Цей транш збільшує загальну суму військової допомоги Україні з боку США до 8,2 мільярда доларів з моменту початку повномасштабної війни наприкінці лютого, і оплачується коштом схваленого Конгресом у травні обсягу економічної допомоги та допомоги у сфері безпеки у розмірі 40 мільярдів доларів.

Водночас президент Джо Байден підписав указ про надання Державному секретареві США повноважень розпорядитися про надання ще до 175 мільйонів доларів на оборонні вироби, послуги Пентагону, а також на військове навчання, щоб допомогти Україні на тлі повномасштабної війни проти РФ.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ з посиланням на представника Пентагону повідомили, що РФ ще не вивела з ладу жодну систему HIMARS, однак у Міноборони США припускають, що Росії "пощастить", і в якийсь момент вона це зробить. Після отримання оголошених Білим домом систем у розпорядженні ЗСУ виявиться вже 16 таких машин.

Раніше ми писали, що сьогодні ЗМІ з посиланням на анонімного чиновника Пентагону повідомили, що Збройні сили України наразі знищили понад 100 важливих для військ РФ об'єктів.