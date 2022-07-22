РФ перекинула в Україну 85% своїх військ, — Пентагон

У Міноборони США вважають, що російська армія "не може продовжувати в такому дусі вічно", тоді як ЗСУ вже домагаються прогресу на полі бою.

Росія надіслала майже 85% своєї армії для участі в повномасштабній війні в Україні. Про це в п'ятницю, 22 липня, повідомляє телеканал CNN із посиланням на неназваного чиновника Міністерства оборони США.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"За оцінками США, Росія направила майже 85% своєї армії для вторгнення в Україну", — йдеться в публікації.

При цьому кореспондент PBS Newshour у своєму Twitter, посилаючись на посадову особу Пентагону, зазначив, що РФ зняло військове прикриття з інших районів на російських кордонах "по всьому світу" задля продовження повномасштабної війни в Україні.

Також співрозмовник журналістів зазначив, що Україні вдалося досягти прогресу в боротьбі проти російських військ — про це свідчать численні атаки українських Збройних сил на командні пункти, склади боєприпасів, ППО, радіолокаційні вузли, вузли зв'язку, а також позиції далекобійної артилерії. При цьому війська РФ усе ще випускають десятки тисяч артилерійських снарядів на день, підрахували в Пентагоні.

"Вони (Збройні сили РФ) не можуть продовжувати в тому ж дусі вічно. (Росіяни) витратили багато розумніших боєприпасів… їхні можливості стають дедалі дурнішими", — сказав чиновник, додавши, що Росія ще не вивела з ладу жодну систему HIMARS, однак, імовірно, їм "пощастить", і в якийсь момент вони це зроблять.

Також співрозмовник видання зазначив, що бої за Донецьку область триватимуть упродовж літа.

Нагадаємо, раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на анонімного чиновника Пентагону повідомили, що Збройні сили України наразі знищили понад 100 важливих для військ РФ об'єктів.

Також ми повідомляли, що за останні два тижні українським бійцям вдалося ліквідувати понад 80 офіцерів РФ.