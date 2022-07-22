РФ перебросила в Украину 85% своих войск, — Пентагон

В Минобороны США считают, что российская армия "не может продолжать в таком духе вечно", в то время как ВСУ уже добиваются прогресса на поле боя.

Россия направила почти 85% своей армии для участия в полномасштабной войне в Украине. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника Министерства обороны США.

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"По оценкам США, Россия направила почти 85% своей армии для вторжения в Украину", — говорится в публикации.

При этом корреспондент PBS Newshour в своем Twitter, ссылаясь на должностное лицо Пентагона, указал, что РФ сняло военное прикрытие с других районов на российских границах "по всему миру" ради продолжения полномасштабной войны в Украине.

Также собеседник журналистов указал, что Украине удалось добиться прогрессе в борьбе против российских войск — об этом свидетельствуют многочисленные атаки украинских Вооруженных сил на командные пункты, склады боеприпасов, ПВО, радиолокационные узлы, узлы связи, а также позиции дальнобойной артиллерии. При это войска РФ все еще выпускает десятки тысяч артиллерийских снарядов в день, подсчитали в Пентагоне.

"Они (Вооруженные силы РФ) не могут продолжать в том же духе вечно. (Россияне) израсходовали много более умных боеприпасов… их возможности становятся все глупее", — сказал чиновник, добавив, что Россия еще не вывела из строя ни одну систему HIMARS, однако, вероятно, им "повезет", и в какой-то момент они это сделают.

Также собеседник издания указал, что бои за Донецкую область будут продолжаться на протяжении лета

Напомним, ранее сегодня СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Пентагона сообщили, что Вооруженные силы Украины к настоящему моменту уничтожили более 100 важных для войск РФ объектов.

Также мы сообщали, что за последние две недели украинским бойцам удалось ликвидировать более 80 офицеров РФ.