ВСУ уничтожили более 100 важных объектов российских войск, — СМИ

В перечень важных целей, которые были поражены украинскими военными, входят российские командные пункты, склады боеприпасов и ПВО.

Вооруженные силы Украины к настоящему моменту уничтожили более 100 важных для войск РФ объектов. Об этом со ссылкой на анонимного американского чиновника сообщает агентство Reuters.

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"США считают, что Украина уничтожила более 100 высокоценных российских целей на территории Украины, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты ПВО", — говорится в публикации.

Чиновник указал, что в ходе полномасштабной войны в Украине были убиты сотни полковников и многие российские генералы, в то время как цепочка командования войск РФ продолжает испытывать трудности.

Также, по словам высокопоставленного представителя Министерства обороны США, российские военные ежедневно теряют сотни солдат, в том числе в общей сложности тысячи офицеров — лейтенантов и капитанов.

Напомним, по данным американских властей, озвученным вчера, 21 июля, 15 тысяч солдат РФ были убиты и в три раза больше получили ранения в ходе полномасштабной войны. В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что, по состоянию на 22 июля, было уничтожено приблизительно 39 тысяч военнослужащих РФ, включая 150 российских оккупантов за минувшие сутки.

Как сегодня сообщило издание BBC, только за последние две недели украинским бойцам удалось ликвидировать более 80 офицеров РФ.

18 июля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на фронте, а важным фактором, который способствовал этому, стало то, что в Украину вовремя прибыли реактивные системы залпового огня М142 HIMARS.