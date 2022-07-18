"Удалось стабилизировать ситуацию: Залужный рассказал о происходящем на фронте в Украине

По словам Главнокомандующего ВСУ, важным фактором удержания позиций ВСУ стало прибытие РСЗО Himars. С их помощью были нанесены прицельные удары по объектам ВС РФ.

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный в разговоре с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли проинформировал его про оперативную ситуацию на фронте и сообщил, что украинской армии удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная и напряженная, однако полностью контролируема. Об этом Залужный написал в Facebook.

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По его словам, украинские военные удерживают оборонительные рубежи и позиции, а важным фактором, который способствовал этому, стало то, что в Украину вовремя прибыли реактивные системы залпового огня М142 HIMARS. Они наносят прицельные удары по пунктам управления российских войск и вражеским складам с боеприпасами и топливом.

"Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзникам за помощь в борьбе за свободу", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 18 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только после ее поражения на поля боя. Глава украинского МИД считает, что если не изменить ситуацию на фронте, то Россия будет не договариваться о мире, а выдвигать очередные ультиматумы.

16 июля в ГУР заявили, что ВСУ могут наносить удары по оккупированному Крыму с помощью РСЗО Himars. По словам Вадима Скибицкого, российские войска используют оккупированный полуостров как один из ключевых узлов для переброски своих сил и средств дальше в южные регионы.