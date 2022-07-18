Мирные переговоры с Москвой возможны только после поражения РФ на поле боя, — Кулеба

Глава украинского МИД считает, что если не изменить ситуацию на фронте, то Россия будет не договариваться о мире, а выдвигать очередные ультиматумы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Forbes Украина" заявил, что мирные переговоры с Кремлем возможны только после поражения Вооруженных сил РФ на поле боя. По его словам, в этом отношении президент Владимир Зеленский занимает принципиальную позицию.

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Глава украинского МИД, отвечая на вопрос о призывах российских дипломатов вернуться за стол переговоров, отметил, что на их фоне официальные лица Кремля продолжают заявлять о неизменных целях так называемой "спецоперации".

"Статус мирных переговоров – удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, другим городам и штурмовые действия россиян на востоке Украины…цель осталась неизменной – уничтожить нас", — сказал Кулеба.

Заявления россиян, считает министр, демонстрируют не готовность к переговорам, а намерения достичь всех задач, поставленных президентом Путиным. Следовательно вернуться к переговорному процессу можно лишь изменив ситуацию на фронте, и нанеся поражение российской армии на поле боя, в противном случае Россия будет не договариваться, а выдвигать ультиматумы.

"Президент Украины Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции. Он не исключает возможности переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение России", — подчеркнул Кулеба.

Комментарии российского МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Кулебы, направив свои слова в адрес тех, кто якобы упрекает Россию в нежелании договариваться о мире в Украине. По ее словам, официальный Киев сам отказывается возобновить переговорный процесс, а президент Зеленский мира не хочет.

"Сегодня это еще раз подтвердил Кулеба. Он, правда, забыл добавить, что это не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению", — заявила Захарова.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ракетные удары по центру Винницы. По его словам, Украина будет судить российских военных преступников "за каждую каплю украинской крови и слез".

С момента введения визового режима Украины с Россией ни один житель этой страны не обратился за визой. Дмитрий Кулеба по этому поводу сказал, что реакция россиян весьма показательна, поскольку на всю многомиллионную страну не нашлось смельчака, который хотел бы подать документы.