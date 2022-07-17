Путин готовит "Минск 3". На что Украина никогда не согласится

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В интересах России, в интересах ее граждан, в интересах адекватной части российского руководства, "элиты" — немедленное прекращение войны, вывод войск с украинской территории и начало переговоров о снятии санкций и восстановлении международной торговли. Если этого не сделать сейчас, это придется делать позже — в более тяжелых условиях, при худшем, чем сейчас, экономическом положении и худшем, чем сейчас, отношении к России в мире.

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Я прекрасно понимаю, что те же некомпетентные, плохо информированные и неадекватные на своих постах люди, которые довели Россию до катастрофы 24 февраля, остаются на этих своих постах и, значит, изменения стратегии не предвидится. Но от того, что они сохраняют власть, их планы не перестают быть идиотскими, а последствия для России — катастрофическими.

Чтобы увидеть, что нынешний план — идиотский, не нужно рассматривать множество всех сценариев, достаточно представить "лучший". Представим, что не только Краматорск и Славянск, но даже и Харьков "захвачен". В кавычках, потому что захватить его можно только точно так, как Мариуполь или Северодонецк — превратив в руины и заставив сбежать 80% населения. Представим, что после этого подписан "Минск 3".

Что будет происходить в случае "Минска 3"? Украина может согласится на что угодно в рамках перемирия — кроме как на то, чтобы перестать наращивать армию.

Чтобы выжить, Украине нужно строить свою армию более высокими темпами, чем Россия — получает еще больше и более хорошие вооружения, чем Россия может сделать, тренирует более мотивированных солдат — потому что они воюют за свою родину и т. п. По ходу "Минска 3" Россия будет проводить мобилизацию, наращивать производство вооружений и т. п. Но Украина будет это делать быстрее.

Экономика России не позволит ей по ходу "Минска 3" восстановить оккупированные районы, как Грозный в начале 2000-х. То есть в Мариуполе, Северодонецке и других оккупированных территориях остаются руины с 10-15% населения на подножном корму + дотациях. На новооккупированных территориях, в отличие от того, что было захвачено в 2014-2015, не будет недотируемых производств. Плюс постоянная активность партизан, которые, это снова важно, воюют, в отличие от оккупационных войск, за свой дом.

Что можно "подвесить" ситуацию в таком положении, я, пожалуй, согласен. Но "восстановить" эти районы в условиях постоянного и заметного снижения производства и уровня жизни в самой России не удастся. Через несколько лет либо кто-то более-менее адекватный в российском руководстве свергнет Путина, либо Путин сам умрет и новое коллективное руководство тут же начнет переговоры о выводе войск за отмену санкций и восстановление торговли.

Конечно, экономика страны может существовать в "автаркическом режиме". В конце концов, СССР протянул несколько десятилетий, прежде чем потерпел экономический крах и развалился. Северная Корея существует уже 70 лет — большая часть населения живет в нищете, но режим держится. Не спорю, но именно существовать, а не жить и развиваться.

Можно слушать бред Глазьева про крах экономики США в 2024-ом, можно слушать бред Орешкина про то, что "маховик российской экономики раскручивается", но бред не перестает быть бредом от того, что в него поверил высокий начальник.

Таким же бредом являются разговоры о том, что можно с помощью успехов на фронте заставить Запад принудить к чему-то украинцев. Гитлеру и то не приходило в голову, что можно с помощью продвижения на Москву остановить ленд-лиз. Много написано, что Лавров — это "Риббентроп сегодня", военный преступник и т. п. Но если он говорит Путину о том, что с помощью газа или ядерных угроз можно поменять курс США и Европы в отношении Украины и России — он тупее Риббентропа, малообразованного и ограниченного человека. Нет, таких сценариев нет — легче представить реалистичные сценарии с ядерными ударами по Нью-Йорку и Москве, чем сценарии, при которых США перестанет поддерживать Украину вооружениями и гуманитарной помощью в ближайшие десятилетия. Примеров таких нет, никаких внутренних предпосылок к этому нет.

Понятно, почему Путин кормится этим бредом — глазьевским — про экономику, лавровским — про Запад. Именно это придает хоть какой-то смысл его нахождению у власти. Если морок у его окружения спадет, они увидят, в какую дыру он завел Россию и с каким энтузиазмом продолжает копать ей могилу.

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