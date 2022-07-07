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Почему Бориса Джонсона ждет отставка, но он снова станет премьером Великобритании

"Это кризис Борис Джонсон не переживет, это понятно. Я бы ему до субботы не дал времени. Комбинация непопулярности среди лидеров партии в парламенте и среди рядовых членов — это слишком много даже для такого гуттаперчивого дяди. Но он, думаю, снова станет премьером". Мнение.

Константин Сонин
Константин Сонин
Экономист, профессор Чикагского университета
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Не только консерваторы, но и лейбористы хотят, чтобы Борис Джонсон ушел с поста премьера Великобритании
Фото: Скрин видео | Не только консерваторы, но и лейбористы хотят, чтобы Борис Джонсон ушел с поста премьера Великобритании

Конечно, его конкурентам — недавним ближайшим соратникам трудно договориться о том, кто его сменит во главе правительства, но, я думаю, с этой трудностью они справятся.

Но вот интересно — что будет с Джонсоном потом? Сможет он вернуться на пост премьер-министра через несколько лет? Десять, пятнадцать?

В последние десятилетия в британской политике неизменно поддерживалась закономерность — выбывая из премьер-министров, политик больше на свой пост не возвращалась. Так было и с Тэтчер, и с Мэйджором, и с Блэром… Более того, ни один из них вообще не оставался толком в политике.

Кажется очевидным, но так было не всегда. Не только Черчилль проходил цикл — премьер, проигрыш, пауза, новые выборы, снова премьер. Стэнли Болдуин, Рамсей Макдональд были премьерами по несколько раз.

И это ХХ век. А в девятнадцатом — Дизраэли, Глэдстоун, Гаскойн-Сесил — два, три, четыре раза, все с перерывами, были премьер-министрами. Что такое изменилось, структурно, в последние полвека, что никто не пытается вернуться? И что бы там ни было структурно, мне кажется, что Джонсон попытается.

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