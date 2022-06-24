Якорь реформ. Что получит Украина от статуса кандидата в члены ЕС

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Получение Украиной статуса кандидата в Евросоюз — большое дело. Они совершенно правильно радуются (на фото вверху— Ольга Стефанишина, министр евроинтеграции). У этого статуса есть и прямые бенефиты — и сигнал о поддержке со стороны ЕС, и обязательства эту поддержку осуществлять, но главное, конечно, это косвенные выигрыш. Ориентация на ЕС — это "якорь", являющийся для страны с уровнем развития Украины важнейшим делом.

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"Якорь" для реформ — это обязательства, которые страна берет на себя сама и выполняет потому, что их взяла. Вступление в ВТО может быть "якорем" для борьбы с лоббистами и для снижения торговых барьеров, и это — основной выигрыш от членства в ВТО (да, в России это удалось объяснить ничтожному проценту экономистов и еще меньшему — чиновников и политиков.) Кредит МВФ может быть таким "якорем" — правительство берет кредит, обещая нужные, но непопулярные реформы, и сваливает все трудности на необходимость следовать рекомендациям МВФ.

Но ЕС в качестве "якоря" — это самое лучшее, что может быть. Это то, что превращает желание граждан жить, как в Европе, в поддержку тяжелых, сложных реформ.

Кажется, по инерции, что самые сложные реформы, которые ждут Украину — это снижение коррупции и снижение роли "олигархов". По инерции про это пишут многие комментаторы, не замечая, насколько российско-украинская война показывает, что украинское государство функционирует вполне нормально, а не коррумпированно, и что "олигархи" давно не играют той роли, которую они играли десять-пятнадцать лет назад.

Украинская армия, уже четыре месяца организованно воюющая в тяжелейших условиях — лучшее доказательство того, что коррупция и дисфункция вовсе не такие неотъемлемые элементы украинских госорганов.

Политическая система, которая в условиях войны обеспечивает и работу армии, и гражданское администрирование, и исключительно успешную дипломатию — еще одно доказательство.

Скептики замечают, что Турция получила статус кандидата в ЕС 23 года назад, и пока перспективы неясные. Правильно, так Турция — это пример очень успешной страны. Они использовали "якорь", перспективы вступления в ЕС, на ранних этапах, а потом "якорь" утратил важность, потому что страна и так развивалась энергично и быстро, а ее международный статус только повышался. Если Украина через 23 года окажется не в ЕС, а на месте Турции — это более оптимистичный сценарий, чем нормальное, лет через 5-10, вступление в ЕС.

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