Чому на Бориса Джонсона чекає відставка, але він знову стане прем'єром Великої Британії

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Звісно, його конкурентам — нещодавнім найближчим соратникам важко домовитися про те, хто його змінить на чолі уряду, але, я думаю, з цією трудністю вони впораються.

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Але цікаво — що буде з Джонсоном потім? Чи зможе він повернутися на посаду прем'єр-міністра через кілька років? Десять, п'ятнадцять?

В останні десятиліття у британській політиці незмінно підтримувалась закономірність — вибуваючи з прем'єр-міністрів, політик більше на свою посаду не повертався. Так було і з Тетчер, і з Мейджором, і з Блером… До того ж, жоден із них взагалі не залишався толком у політиці.

Здається, очевидним, але так було не завжди. Не лише Черчилль проходив цикл — прем'єр, програш, пауза, нові вибори, знову прем'єр. Стенлі Болдвін, Рамсей Макдональд були прем'єрами кілька разів.

І це ХХ століття. А в дев'ятнадцятому — Дізраелі, Гледстоун, Гаскойн-Сесіл — два, три, чотири рази, всі з перервами були прем'єр-міністрами. Що таке змінилося, структурно, за останні пів століття, що ніхто не намагається повернутися? І хоч би що там було структурно, мені здається, що Джонсон спробує.

Джерело.

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