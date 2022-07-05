Выход из Лисичанска. Что делать с теми, кто встречает оккупантов с хлебом-солью

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У каждого из нас, кто не медик, не воин, не партизан, есть один путь – помощь и поддержка ВСУ. Все. Без вариантов. Я действительно верю, что мы выйдем победителями из этой войны. Да, большие потери, кровь, разруха, уничтожение гражданского населения – они не останавливаются ни перед чем, это факт.

Я очень надеюсь, что мир поймет гораздо раньше, что переговоры и подталкивание к ним — это всего лишь потеря времени. Потому что переговоры Путин захочет только для того, чтобы собраться с силами, отдохнуть, накопить запасы и снова ударить по Украине.

Мир слишком поздно начал жалеть о бесполезности переговоров с Гитлером в 1939 году. Но, как известно, история учит, что она ничему не учит. Никакие форматы не остановят главного ублюдка XXI века. Только сила. Только тяжелое вооружение. Только тотальное истребление на нашей территории воюющей стороны.

Речь сейчас идет не только об Украине, но и о том, что нужно спасать мир. Однако все размышляют о том, как бы успокоить Путина. Что бы такое придумать, чтобы усмирить. Что бы пообещать, чтобы он успокоился. А ничего. Ни с одной оккупированной территории эта моль не ушла. Так почему у нас подлец должен развернуться и покинуть Донбасс, Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Бердянск и так далее?

Только сила. Нет других вариантов. Я знаю, что мировые лидеры, которые сейчас пытаются найти пути успокоения "мистера ху*ла", потом пожалеют об этом тысячу раз. Как жалели ранее другие лидеры по поводу своих отношений с Гитлером.

И еще об одном. Я внимательно смотрю все видео пропагандистов России. В том числе о жителях временно оккупированных территорий. О том, как жители радостно встречают оккупантов. Ну, вы ведь не думаете, что это все возникло всего 5 месяцев назад? Подобные подонки есть в каждом украинском городе, не сомневайтесь. Даже патриотическая Галичина – не исключение. Хоть и не в таких масштабах.

Те, кто выходит навстречу с условными "хлебом-солью" существуют. И они действительно ждали "русского мира". Сейчас, правда, они его наедятся сполна. Как уже наелись на оккупированных территориях, где теперь сидят, как мыши под веником.

Но "радуются" там все-таки наши люди, и они на наших территориях, какими бы глупыми они ни были. И да, мы будем их возвращать. А потом будем разбираться. Если не разобрались раньше.

А видео о том, как там встречают "освободителей" – это часть ИПСО. Как и прогнозирование реакции на это видео. Поэтому просто берегите психику. Мы и так имеем кучу проблем с нашей психикой, чтобы тратить ее на тех, кто не в своем уме и являются фанатами соловьевых-скабеевых.

Каждому из нас стоит помнить простое: если мы их победим, с ними ничего не произойдет, этот сумасшедший дом продолжит свое существование. Если они нас победят, нас не будет физически. Украина и украинцы перестанут существовать. Поэтому собирайтесь, и с новыми силами – во время войны каждый делает то, что у него лучше всего получается.

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Приказано уничтожить. Три группы средств, которые нужны ВСУ для подавления артиллерии России

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