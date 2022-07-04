Лисичанск — моя боль. Что осталось от города детства

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У бабушки был дом на улице Шаумяна, в 1943 году там было расстреляно 27 человек, подавляющее большинство которых составляли женщины и дети, тогда улица называлась Донецкой. Вообще, Лисичанск дважды был под немецкой оккупацией в 1943 году, город тогда понес огромные потери, нацисты отправили на каторгу в Третий Рейх более 2 тысяч мужчин. А около 800 мирных граждан скончались от истощения, расстрелов, погибли под бомбами и снарядами.

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В 2014 году Лисичанск два месяца находился под оккупацией "ЛНР" (фактически — под Россией), пока его не освободили силами ВСУ.

Сегодня наш украинский Лисичанск снова оккупирован. Бабушки нет в живых, ее дом давно продан, а на могиле деда никто не был уже много лет… Мама смотрит на фото полностью разрушенного Дома техники и говорит: здесь я ходила на бальные танцы…

Я вспоминаю свои летние дни детства, которые проводила в Лисичанске, и у меня выкручивает колени от боли. Вспоминаю улицу Шаумяна, ее речку-вонючку (на самом деле то была канализация), по которой мы пускали кораблики (наверное, они все были российскими, ведь ни один из них не выжил).

Бабушка наша тоже была россиянкой, она очень скучала по России, но, к счастью, не увидела, как ее страна пришла "асвабаждать" Лисичанск.

Я всегда мечтала приехать в Лисичанск во взрослом возрасте: посмотреть, какой сейчас тот дом, тот бугор, где мы с сестрой ловили кузнечиков-прыгунов. Закрываю глаза и вижу трубы и дым с северодонецких заводов, которые видны из того лисичаснкого бугра — ним заканчивалась улица Шаумяна.

Мечтала, но ни разу не съездила. Теперь мечтаю еще сильнее: приехать после нашей победы.

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