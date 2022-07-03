Черная полоса России. Почему у Москвы подгорает

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Сегодня Пентагон подтвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере $820 млн. Он будет включать в частности: дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS; две системы ПВО NASAMS; до 150 тысяч снарядов для 155 мм артиллерии. То есть вместе с остальным наша новая арта 155 мм неплохо им подкинет.

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Вчера состоялось первое заседание группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины. Затем брифинг руководителя ОП Андрея Ермака с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Знаю, что многие относятся к Ермаку без симпатий, как и к Зеленскому, но международную поддержку Зеленский получил просто беспрецедентную. И если президент поручает это направление тянуть конкретному человеку, что дает реальный результат, то я поддерживаю.

Цели группы Ермака-Расмуссена:

Остановить РФ. Восстановить в полной мере территориальную целостность и суверенитет Украины. Лишить Россию возможности продолжать играть в историческую реконструкцию в будущем.

Это прямая речь. Важно! Разработка системы гарантий безопасности не является альтернативой вступлению Украины в НАТО. Курс на Альянс закреплен в нашей Конституции.

Первое, на чем настаивает украинская сторона, угадать легко. Обеспечение возможности Украины реализовать право на самозащиту. Этот блок гарантий будет включать в себя дальнейшее предоставление современных конвенционных вооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий. Плюс ежегодная финансовая помощь для развития оборонного сектора.

Второе. Сдерживание новой агрессии. Оперативное снабжение Украины всем необходимым для обеспечения всеобъемлющей реализации права на самозащиту. Следует построить систему двусторонних и/или многосторонних договоров, которые будут предусматривать детальные механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины.

Третье. Санкционная политика. Она должна стать эффективным инструментом для предотвращения повторения агрессии. Введенные пакеты санкций и ограничительных мер должно продолжаться, пока Россия не предоставит надлежащие гарантии неповторения агрессии против Украины и не обеспечит полную компенсацию ущерба нашему государству и гражданам. Позиция Владимира Зеленского такова: гарантии безопасности для Украины в будущем должны стать основой новой мировой системы безопасности. United 24 – это своего рода служба спасения для стран, клуб ответственных государств, которые в течение 24 часов оказывают конкретную помощь – военно-техническую, экономическую, политическую, гуманитарную, а также вводят санкции против агрессора.

В Москве подгорает. Мне это нравится.

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Будет, как с Кипром? Какие гарантии безопасности может получить Украина

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