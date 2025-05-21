Удары по полигонам: почему для трагедии достаточно одного дуболома в майорских погонах

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Почему идут тренировки на полигонах недалеко от линии фронта? А все очень просто. Потому что к нам приходит пополнение из учебных центров. Которое ни один вменяемый комбриг или комбат не захочет сразу кидать на ноль. Говорят, что есть крутые учебки, где готовят рексов. Я слышал про такие у морпехов, в "Тройке" или в "Азове". Но то что видел сам в той же Десне – нет.

Да, на БЗВП (сейчас 45 дней) тебя учат бегать по лесу или пересеченке, удерживать или штурмовать окопы, стрелять из автомата. Потом будет подготовка по специальности. Но треть времени будут хозработы. Заготовка леса, дрова, строительство блиндажей-сортиров и прочего. Многое зависит от твоего ротного и инструкторов. Если это списанные с фронта, они выжмут из тебя все соки, но будут учить правильным вещам. Но не факт, что повезет с такими.

От того, что в голове рекрута, зависит не меньше. Один принял, что он в ВСУ и скоро будет на фронте. Чтобы выжить и воевать нужно учиться и времени не так много. У него хорошие шансы и перспективы. Тот кто больше занят вариантами "зашариться" или добыть огненной воды – перспективы плохие. Но все они приедут к нам. И любой нормальный командир будет стараться их где-то еще потренировать уже рядом с боевыми пацанами и боевым инструктором. Часто даже две недели такой подготовки дадут больше, чем вся учебка. Вопрос – где это делать?

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В идеальном мире у любой бригады есть пункт постоянной дислокации в тылу. Там штабы, строевая, финчасть, ремонтные мастерские, склады. Часть бойцов на фронте, часть там на ротации. И там можно устроить хороший полигон, где дополнительно погонять пополнение перед фронтом. Но мы не всегда живем в идеальном мире. Моя 41омбр – чисто боевая. У нас все на линии фронта – от разведчика с дроном до комбрига со всеми службами. И нам некуда отправлять пополнение в тыл. Учим по месту.

Я не буду говорить географию, где и как это делается, военные знают эти точки и по Донецкой, и по Сумской областям. Но это не 100 км от линии боевого столкновения. И редко 50. Потому что кто-то на позициях, а кто-то на отдыхе в 15 км от ЛБС. Не поедем мы искать место пострелять в Днепропетровской области – ни времени, ни бензина не хватит. Другое дело – как это правильно делается. А тут главный рецепт простой – никогда и нигде вас не должно быть больше 10 человек рядом. Ты можешь не видеть и не слышать дрон противника, а он тебя уже видит.

"Хочешь построить... место для построения или ряд красивых палаток чтобы все спали рядом? Строй. Но ты строишь мишень" Фото: скриншот

Так что тренируется группа 5 человек — и этого достаточно. Таких групп может быть несколько, но они не рядом. Отработка штурма и обороны, стрельба из пулемета, автоматов, РПГ – пять человек достаточно. Для приема пищи тоже. Плюс обычные меры безопасности. Хочешь построить большое место для организованного приема пищи? Общее место для курения? Место для построения или ряд красивых палаток чтобы все спали рядом? Строй. Но ты строишь мишень. Неужели это кто-то не понимает? Увы, похоже, что кто-то не понимает.

Понятно, что депутаты сейчас будут ругать Генштаб, требовать отчета – им по статусу ниже смотреть не интересно. Хотя для трагедии достаточно одного дуболома в майорских погонах. Или полковника. Даже бестолкового капитана. Другое дело, что у нас до сих пор нет простого механизма снять с таких погоны со всеми выслугами. И поставить в самом начале карьерной лестницы в штурмовой роте рядовым. Я понимаю, что это страховка от сведения счетов с подчиненными и нет простого решения. Значит, придется искать непростое. Давно пора.

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