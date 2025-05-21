В НГУ подтвердили удар по полигону в Сумской области: погибли 6 военных

Национальная гвардия Украины официально подтвердила удар российских военных по стрельбищу на Сумщине, о чем ранее распространялась информация в сети.

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Об этом сообщили на странице НГУ в Facebook утром 21 мая.

В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибло 6 военнослужащих, а более 10 — получили ранения.

В НГУ подтвердили удар россиян по полигону в Сумской области Фото: Скриншот

По факту трагедии проводится служебное расследование. Командира воинской части уже отстранили, а необходимую информацию передали правоохранительным органам.

В Нацгвардии уверяют, что будут предоставлять всю "необходимую информацию и содействие".

"Командование НГУ и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера (20 мая, — ред.) в результате ракетного удара в Сумской области", — говорится в заявлении НГУ.

Удар по полигону в Сумской области

20 мая росСМИ начали писать об ударе "Искандером" по тренировочному лагерю украинской армии возле Шостки. По словам волонтера и активиста Сергея Стерненко, там было скопление личного состава или построение.

Россияне писали, что "уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области".

"Сумщина. Менее 50 км до границы с РФ. И снова скопление личного состава/построения в прифронтовой зоне, где регулярно летают вражеские разведБПЛА", — прокомментировал удар Сергей Стерненко.

Блогер назвал ситуацию показательной.

"Показательно каждый раз враг по одной и той же схеме наносит такие удары, а отдельные дебилы и дальше сосредотачивают людей в одном месте. И не несут никакой ответственности", — написал активист.

Напомним, 3 сентября 2024 года в Полтаве россияне нанесли удар по одному из учебных центров в городов. В результате обстрела погибло более 50 человек, еще более 200 человек были ранены.

Ранее Фокус писал о том, что в 2023 году оккупанты атаковали прифронтовой населенный пункт в Запорожской области, где происходило награждение бойцов ВСУ в честь Дня артиллерии. В результате удара погибло более 20 бойцов.