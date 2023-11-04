Погибли более 20 бойцов: СМИ узнали подробности российской атаки под Запорожьем (фото)

По словам главы Закарпатской ОГА Виктора Мыкыты, ВС РФ ударили по украинским воинам 28-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе Запорожья, которых, собрали в одном месте для награждения.

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Российская армия атаковала прифронтовой населенный пункт в Запорожской области, где проходило награждение бойцов ВСУ в честь Дня артиллерии. В настоящее время известно о более чем 20 погибших. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Виктор Мыкыта.

Более 20 бойцов ВСУ погибли в результате удара оккупантов

Как стало известно, что один из офицеров решил провести торжественное награждение бригады в прифронтовом селе Запорожской области, что привело к фатальным последствиям.

По этой причине на Закарпатье хотят отменить все праздники из-за трагедии в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

Подробности трагедии власть обещает обнародовать позже.

Пост Виктора Мыкыты

Кроме того, в МВД также подтвердили инцидент в комментарии изданию УП.

"03.11.2023 года около 10:00-11:00 часов во время вручения наград бойцам ВСУ на территории прифронтовой зоны Запорожской области в результате попадания ракеты в место, где собственно происходило награждение — погибло предварительно более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Возный Владимир Николаевич, недавно переведенный на службу в РТЦК Запорожской области", — рассказали в МВД журналистам.

Как сообщили в издании "Суспільне", в Генштабе сказали, что "не комментируют потери с начала полномасштабного вторжения".

"Также мы обратились к командованию бригады — ответа пока нет. Мы запросим МО Украины относительно того, были ли нарушены правила безопасности при проведении массовых мероприятий с военными", — заявили журналисты.

Кроме того, командир добровольческого батальона Сонечко Руслан Каганец (Комендант) написал, что "в честь дня ракетных войск [3 ноября] в прифронтовом районе собрали на награждение личный состав 128 бригады, построили, россияне нанесли удар, в результате куча погибших офицеров и солдат". Он также опубликовал фото, по его информации, с места происшествия.

Военные ВСУ погибли под Запорожьем: что известно

В прифронтовом селе Запорожской области якобы устроили торжественное награждение ВСУ, которое стало смертельным. Об этом рассказал военный с псевдонимом "Каспер", выполняющий боевые задания рядом с пострадавшей бригадой.

По словам военного, офицеры собрали бойцов на построение для награждения. Поскольку место собрания расположено близко к позициям врага, россияне увидели скопление украинцев и нанесли удар.