Загинули понад 20 бійців: ЗМІ дізналися подробиці російської атаки під Запоріжжям (фото)

За словами голови Закарпатської ОДА Віктора Микити, ЗС РФ вдарили по українських воїнах 28-ї окремої гірничо-штурмової бригади в прифронтовому селі Запоріжжя, яких зібрали в одному місці для нагородження.

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Російська армія атакувала прифронтовий населений пункт у Запорізькій області, де відбувалося нагородження бійців ЗСУ на честь Дня артилерії. Наразі відомо про більш ніж 20 загиблих. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Понад 20 бійців ЗСУ загинули внаслідок удару окупантів

Як стало відомо, що один з офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади в прифронтовому селі Запорізької області, що призвело до фатальних наслідків.

З цієї причини на Закарпатті хочуть скасувати всі свята через трагедію у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Подробиці трагедії влада обіцяє оприлюднити пізніше.

Пост Віктора Микити

Крім того, у МВС також підтвердили інцидент у коментарі виданню УП.

"03.11.2023 року близько 10:00-11:00 години під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалося нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових, зокрема й колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, який нещодавно був переведений на службу до РТЦК Запорізької області", — розповіли в МВС журналістам.

Як повідомили у виданні "Суспільне", у Генштабі сказали, що "не коментують втрат від початку повномасштабного вторгнення".

"Також ми звернулися до командування бригади — відповіді поки що немає. Ми запитаємо МО України щодо того, чи були порушені правила безпеки під час проведення масових заходів із військовими", — заявили журналісти.

Крім того, командир добровольчого батальйону "Сонечко" Руслан Каганець (Комендант) написав, що "на честь дня ракетних військ [3 листопада] у прифронтовому районі зібрали на нагородження особовий склад 128 бригади, вишикувалися, росіяни завдали удару, унаслідок чого купа загиблих офіцерів і солдатів". Він також опублікував фото, за його інформацією, з місця події.

Військові ЗСУ загинули під Запоріжжям: що відомо

У прифронтовому селі Запорізької області нібито влаштували урочисте нагородження ЗСУ, яке стало смертельним. Про це розповів військовий із псевдонімом "Каспер", який виконує бойові завдання поруч із постраждалою бригадою.

За словами військового, офіцери зібрали бійців на шикування для нагородження. Оскільки місце зборів розташоване близько до позицій ворога, росіяни побачили скупчення українців і завдали удару.