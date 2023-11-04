Смертельне нагородження: під Запоріжжям від ворожого удару загинуло безліч бійців ЗСУ (відео)

За словами військового "Каспера", бійців ЗСУ зібрали для нагородження. Росіяни побачили скупчення українців і завдали удару.

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У прифронтовому селі Запорізької області нібито влаштували урочисте нагородження ЗСУ, яке стало смертельним. Про це розповів військовий із псевдонімом "Каспер", який виконує бойові завдання поруч із постраждалою бригадою.

За його словами, офіцери зібрали бійців на шикування для нагородження. Оскільки місце зборів розташоване близько до позицій ворога, росіяни побачили скупчення українців і завдали удару.

У своєму відео "Каспер" зазначив, що внаслідок обстрілу загинуло багато бійців ЗСУ та цивільних жителів прифронтового села.

Крім того, ситуацію прокоментував і громадський діяч Сергій Стерненко.

"Урочисті шикування на відкритій місцевості саме те, що зараз потрібно нашій армії. За радянськими традиціями потрібно вже ввести кримінальну відповідальність. Цікаво, чи покарають когось хоч цього разу. Буде як завжди. Усім військовим, хто має мої контакти: якщо вас командири тягнутимуть на такі заходи, негайно мені дайте знати. Будемо допомагати їм позбуватися шкідливих звичок", — написав він.

Офіційної заяви про смерті військових наразі не було.

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що жителі тимчасово окупованих територій Запорізької області регулярно знаходять тіла страчених російських загарбників у посадках.

А 23 жовтня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли про обмін атаками між ЗСУ та ЗС РФ на південному відрізку фронту на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Також зазначили, що саме тут росіяни відкрили новий напрямок для наступальних дій.